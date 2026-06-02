Šafářová fandí v Paříži s celou rodinou. Rada pro Menšíka? Zatím neodpovídat na gratulace
PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Ráda se vrací na místo činu, kde prožila nejopojnější okamžiky tenisové kariéry. V sezoně 2015 se Lucie Šafářová (39) utkala o pohár Suzanne Lenglenové se Serenou Williamsovou. I letos při Roland Garros startuje na pozvání v turnaji legend. A chystala se jít na čtvrtfinále podpořit svého nástupce – dvacetiletého Jakuba Menšíka, pro kterého má jen slova obdivu.
Na tiskové konferenci před turnajem legend defilovala ve slušivých oranžových šatech po boku Lindsay Davenportové, Angelique Kerberové či Francescy Schiavoneové. Máma dvou dětí, šestileté Leontýny a čtyřletého Olivera, je tenisu stále nablízku. Vždyť i dcera již také tluče do tenisáků. „Takže jsem do toho kolotoče pořád pěkně zapřažená,“ usmála se „Šafi“.
Jak bedlivě sledujete tažení Jakuba Menšíka v Paříži?
„S dětmi to většinou nestíhám, ale v neděli jsme si zápas s Rubljovem pustili. Sama pro sebe jsem si říkala, jestli to vůbec zvládne, zvlášť když jsem viděla ty dlouhé výměny. Je skvělé, že to ustál mentálně. Vést, pak ztratit dva sety a nakonec se hecnout do pátého, to je prostě paráda.“
Vyhrál druhý pětisetový zápas na turnaji, po tom prvním s Argentincem Marianem Navonem skončil v křečích na antuce.
„Bylo to dramatické. Křeče se sice dají zvládnout docela rychle, ale zase se mohou vrátit. Právě proto jsem si říkala, jestli ho to nedožene v dalším průběhu turnaje.“
Jakub je z Prostějova, kde jste sama dlouho působila. Pamatujete si ho?
„To ne, jsme od sebe věkově přece jen dost vzdálení.“
S jeho stylem tenisu se jeví antuka jako nejméně výhodný povrch. Překvapuje vás jeho jízda na Roland Garros?
„Místní antuka je o něco rychlejší, než bývá zvykem, ale pořád je to antuka. Startuje tu spousta specialistů a s jeho výškou není vůbec jednoduché se tu dobře pohybovat. Hýbe se ale skvěle, zvládá i dlouhé výměny. Nevidím důvod, proč by i tady nemohl hrát dobře.“
Navíc udivuje mentální silou, jakoby na něj tíha zápasů neměla vliv.
„Někdy to třeba vypadá, že je člověk salámista, ale co se odehrává uvnitř, ví jen on sám. Navzdory tomu si myslím, že to po psychické stránce zvládá zatím skvěle. Působí na mě naprosto vyrovnaně. Když ho srovnám s Rubljovem, tak u něj bylo jasně vidět, že je to neustále nahoru a dolů, včetně nejrůznějších výlevů, když se mu zrovna nedaří. Jakub je mnohem konstantnější, což je určitě jeho obrovské plus.“
A na dvacetiletého kluka obdivuhodné.
„Ano. Prostě je rozjetý jak vlak, o tom není pochyb. Nyní ho čeká soupeř, kterého by sice měl porazit. Ale o to je to zrádnější, když proti vám stojí někdo takhle mladý a taky rozjetý, který teprve hledá vlastní limity.“
Vy sama jste v Paříži před jedenácti lety zažila velké tažení až do finále. V posledních kolech se zvyšuje pozornost, lidí v šatně ubývá a nervozita roste. Co byste mu v takové chvíli poradila?
„Úplně nejhorší je na tom všem mediální pozornost. Ta se neuvěřitelně stupňuje a mentálně je to obrovský nápor. Nejdůležitější je zkusit vypnout a co nejvíce se od toho distancovat. Člověk si samozřejmě musí splnit své povinnosti, ale pak vychází spousta článků, lidé vám neustále gratulují, a podle mě je nejlepší s odpovídáním počkat na později. Jinak byste byli na telefonu nonstop. Hlavní je užít si ten moment, protože nikdy nevíte, jestli se do posledních kol grandslamu ještě někdy podíváte a zažijete tu atmosféru.“
Co říkáte na to, jak se turnajový pavouk mezi muži letos nečekaně otevřel?
„Jo, letošní Roland Garros je plné překvapení. Tenis se zkrátka neustále vyrovnává. Samozřejmě tu stále máme ty absolutně nejlepší hráče, ale kupí se zranění a hned od prvního kola svádíte těžké zápasy. Na top hráče je vyvíjen obrovský tlak, zatímco tenisté, kteří se nacházejí třeba až za první padesátkou, nemají co ztratit. Na velkých kurtech před obrovským publikem předvádějí životní tenis a nesmírně si to užívají. Z toho pak logicky pramení i taková překvapení.“
Své udělalo jistě i horko, které panovalo první týden.
„To ano, bylo naprosto nečekané. Pamatuji si ročníky, kdy tu skoro mrzlo, a padal sníh. Tohle spíše potvrzuje, že na tom globálním oteplování zřejmě něco bude.“
Pamatujete si, co pro vás bylo největším zážitkem z vašeho tažení před těmi jedenácti lety?
„Zahrát si grandslamové finále je pro každého tenistu splněný sen, tím spíše proti Sereně Williamsové, která tehdy byla ve svých nejlepších letech. Nastoupit na centrální kurt, kde nám navíc trofeje předávala Martina Navrátilová – to jsou prostě zážitky, kterých si člověk váží celý život.“
Dala byste ještě dohromady jména všech soupeřek, se kterými jste tehdy hrála?
„Úplně všechny asi ne, ale tehdy jsem rozhodně neměla lehký los. Byla tam Muguruzaová, Šarapovová, Ivanovičová a ve finále Serena. V prvním kole jsem vlastně hrála s Nasťou Pavljučenkovovou a ve druhém s jednou Japonkou. Tohle si ještě pamatuji.“
Serena Williamsová právě oznámila návrat k tenisu. Jak myslíte, že dopadne?
„Těžko říct. Mně osobně se třeba úplně nelíbil návrat její sestry Venus. Není příjemné sledovat, jak taková ikona vypadává všude v prvních kolech. Nemyslím si, že by tohle byl zrovna Serenin cíl, ta se určitě bude snažit něco vyhrát. Uvidíme, jak se zvládne připravit fyzicky. Tenis se teď obrovsky posunul, je mnohem více o fyzičce a síle. Celá první padesátka je výkonnostně na výborné úrovni. Sama jsem moc zvědavá, jak se s tím popere.“
Překvapilo by vás, kdyby ještě předvedla nějaký velký výsledek?
„Vůbec to nedokážu odhadnout. Ale zrovna na trávě, která teď čeká, by to pro ni mohlo být o něco snazší. Tam mnohdy rozhoduje jen pár míčů. Pokud jí bude dobře fungovat servis, asi by se někam dostat mohla.“
Do Paříže jste dorazila na turnaj legend. Jaký program vás čeká?
„Dva zápasy. Jeden hraji s Marion Bartoliovou proti Angie Kerberové a Francesce Schiavoneové. Pak nastoupím ještě ve smíšené čtyřhře s Gillesem Simonem proti Nathalii Dechyové a Jo-Wilfriedu Tsongovi.“
To bude krásná nostalgie.
„Určitě. Tyhle akce jsou zkrátka super. Člověk se potká s lidmi, se kterými dříve pravidelně hrával, ale na kurtu už je to teď čistě o zábavě.“
S kým z bývalých hráček si nejvíce popovídáte, kromě Daniely Hantuchové?
„Známe se tak nějak všechny, takže určitě se ráda zastavím třeba s Angie Kerberovou. Ale s Danielou se pochopitelně bavíme nejvíc, už jen proto, že mluvíme stejným jazykem.“
Baví vás tyhle turnaje pro starší a pokročilé?
„Hodně! Tenis mě celkově pořád naplňuje a ráda si chodím zahrát. Teď jsem docela dost hrála s neteřemi. Leontýnka už navíc hraje soutěže družstev v babytenisu a minitenisu, takže jsem do toho kolotoče pořád pěkně zapřažená.“
Zvládáte dceru sama i trénovat?
„To raději moc ne, to přenechávám jiným.“
Aby nevznikaly zbytečné konflikty?
„Přesně tak. Myslím si, že takhle je to prostě lepší.“
Jste v Paříži s celou rodinou?
„Ano, s Tomášem (manželem Plekancem), oběma dětmi, neteří a její kamarádkou. Mám tu s sebou takovou menší školku.“
Co všechno chcete stihnout?
„Zatím se ve vzduchu vznáší návštěva Disneylandu. Tomáš to tam sice nesnáší a já také nejsem zrovna fanoušek, ale asi se kvůli dětem nakonec obětujeme. A taky samozřejmě vezmeme děti na tenis. Na zdejším turnaji už dvakrát byly, takže to tu trochu znají. Leontýnka už tenis navíc vnímá mnohem víc, dokonce počítá skóre, takže to pro ni bude hezké. Když jsme se dívali na Jakuba, měla už dokonce různé průpovídky, co měl zahrát jinak. Docela jsem se u toho nasmála.“
Takže už mu radí od televize?
„Jo. Zkrátka nám roste další trenérka!“