Kopřiva o zářezu v Paříži: Už se s tím nedalo nic dělat. Menšík? Neuvěřitelná mentalita
Na Roland Garros odehrál dva pětisetové maratony plus jednu nešťastnou čtyřhru. Vít Kopřiva mohl využít kolapsu Jannika Sinnera a dojít na antukovém grandslamu daleko. „Je to zklamání. Zápas s Landalucem jsem nezvládl,“ krčil rameny na prostějovském centrkurtu. Chvíli předtím vybojoval postup do osmifinále challengeru Czech Open (vítězství 6:0, 6:4 s Andrejem Martinem). „Zní to jako klišé, ale budu tady rád za každý vyhraný zápas,“ prohlásil.
Pojďme se vrátit na Roland Garros. Jak dlouho jste se oklepával po těžkých zápasech (vítězství 3:2 s Moutetem a prohra 2:3 s Landalucem)?
„Ještě jsem do toho hrál čtyřhru, pro mě to byly strašně moc náročné dny. Po prohře s Landalucem jsem cestoval, takže další den jsem si taky neodpočinul. Potom jsem měl volno a snažil se být s rodinou. Ale nejvíc vás nakopne aktivní regenerace. Člověk pro to musí něco udělat a tím se z toho dostane nejlépe.“
Extrémní pařížské podmínky si vybraly daň v podobě senzačního vyřazení Jannika Sinnera. Co se vám honilo hlavou, když jste zjistil, že ve třetím kole by vás nečekal velký šampion, ale hratelný Juan Manuel Cerúndolo?
„Bylo to pro mě zklamání. Samozřejmě to člověk musí brát, jak to je. Zápas s Landalucem jsem nezvládl, byl ve třetím, čtvrtém i pátém setu lepší – já jsem nevyužil jednu dvě šance, které jsem měl. To je sport. Teď můžu být zklamaný, ale jenom sám na sebe, že jsem to ve druhém kole nedotáhl (Kopřiva vyhrál první dva sety 6:1, 6:2). A i kdyby byl ve třetím kole Sinner, hrát s ním na centrkurtu v Paříži by byl velký sen. Tím, že to nezvládl, je celá polovina pavouka pro všechny otevřená.“
Ve čtyřhře jste měli společně s Filipem Pieczonkou na lopatě favority Nyse s Rogerem-Vasselinem, jenže zápas ovlivnil přísný verdikt rozhodčího za stavu 6:2, 5:3 a 30:30…
„Měli jsme tam trošičku smůlu, lehká chyba, která nás ovlivnila. Mohli jsme mít mečbol. My jsme si to s parťákem Filipem (Pieczonkou) užili a hráli jsme dobře.“
Podmínky v Paříži? Extrém
Rozhodčí vám v klíčové chvíli odebral bod. Pieczonkovi totiž zahlásil nedovolený výkřik do výměny, když zahrál vítězný úder. Vnímali jste to jako zářez od umpirového?
„Samozřejmě, že jsme to tak vnímali! On si myslel, že to fakt zařval parťák, ale bylo to z jeho boxu. Bylo to nešťastné, protože já jsem si nejdřív taky myslel, že to zařval Filip, stejně si to mysleli i soupeři. Ale bohužel, už se s tím nedalo nic dělat.“
Místo vašeho mečbolu přišel „darovaný“ brejkbol pro soupeře, kteří celý zápas otočili (2:6, 7:6, 6:1). Nevzal vám dlouhý debl síly před druhým kolem dvouhry?
„Já jsem se aspoň nakopl, byl tam adrenalin a možná bylo zápasové tempo lepší, než se nutit do tréninku. Ale samozřejmě mi to nějaké síly vzalo, o tom není třeba spekulovat.“
Můžete pařížské podmínky srovnat s loňským rokem?
„Bylo to daleko horší. Už od prvního dne, kdy jsme trénovali, tedy od pátku nebo od soboty, byly teploty kolem 32 stupňů ve stínu. Když si uvědomíte, co hráč musí absolvovat na kurtu plus mentální vypětí, je to extrémně náročné.“
Kromě favorita Sinnera se s vedrem trápil i Jakub Menšík. Po výhře ve druhém kole nad Argentincem Navonem zůstal ležet na antuce…
„S teplem měli všichni problémy, vyústilo to v to, co potkalo Kubu Menšíka. Když si člověk lehne v křečích na kurtu, už je to potom v pytli. Ale náročné to bylo pro řadu hráčů, strašně moc zápasů šlo do pěti setů a byly extrémně dlouhé.“
Menšík se ale dal do pořádku a nyní je už ve čtvrtfinále. Jak hodnotíte výkony svého prostějovského parťáka?
„Když to vyjde a když jsme oba v Prostějově, s Kubou spolu trénujeme. Máme i stejného kondičního trenéra. Úspěch mu strašně moc přeju. Je skvěle připravený – mentalita, kterou on pro tenis má, je neuvěřitelná. V jeho letech klobouk dolů, jak to herně zvládá a co s celým týmem pro to dělají, byť to může být pro někoho trochu kontroverzní. Ale sklízí tím ovoce. Doufám, že to zvládne a půjde co nejdál.“