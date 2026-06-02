Budeš se mnou hrát? nabídla Siniakové legenda Serena. Česká hvězda odmítla
PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Za jedenáctým grandslamovým titulem z dámském čtyřhry a čtvrtým pařížským se hrne Kateřina Siniaková. Deblová světová jednička si po boku americké spoluhráčky Taylor Townsendové proklestila cestu už do semifinále Roland Garros. V deštivém dni pod zataženou střechou stadionu Suzanne Lenglenové jasně předčily belgicko-slovinský tým Magali Kempenová, Andreja Klepačová 6:1, 6:3.
A po utkání třicetiletá rodačka z Hradce Králové prozradila zajímavou příhodu. Dostala nabídku být přímo u ostře sledovaného comebacku Sereny Williamsové k tenisu. Čtyřiačtyřicetiletá Američanka vyzvala nejlepší deblistku planety, zda s ní nechce spojit síly příští týden v londýnském Queensu, který bude dějištěm jejího návratu. Zatím jen ve čtyřhře. „Ani bych si nedokázala představit, že mi taková hráčka napíše. Je to obrovská čest, jenže…,“ popisovala Siniaková, která s těžkým srdcem odmítla.
Start v Londýně, kde se začíná hrát již v pondělí 8. června, jí totiž vůbec nezapadal do programu. Měla naplánovaný odpočinkový týden a navíc v sobotu 13. června již začíná kvalifikace na trávě v Berlíně, kam se přihlásila. „Hrozně těžko jsem se rozhodovala. Zahrát si s takovou legendou, nebo trochu odpočívat? Moc mě mrzelo, že to takhle vyšlo, ale nedalo se to skloubit. Jen tak nastoupit, když jsem pak v kvaldě v Berlíně? Nemohla jsem,“ vysvětlovala Siniaková.
Snad to klapne jindy
Její telefonní číslo dostala Serena od parťačky Townsendové. Ta však nesplnila druhý díl zadání a českou tenisku neupozornila na to, že se jí vítězka 23 grandslamových titulů ozve. „Takže jsem dostala zprávu, v které stálo: Ahoj, tady Serena. Mluvila s tebou Taylor? Řekla ti to? A já úplně: A co? Psala jsem Taylor a ona ano, že mi zapomněla říct, že mi bude Serena psát. Byla to trochu vtipná story,“ líčila Siniaková.
Po boku Sereny by tak měla v Queensu nastoupit devatenáctiletá Kanaďanka Victori Mboková, ironií osudu pařížská přemožitelka Siniakové z 2. kola. A česká tenistka se dušuje, že pokud přijde taková nabídka příště, už nejúspěšnější tenistce všech dob košem nedá. „Zahrát si s takovou legendou by byla čest. Když to klapne jindy, budu hrozně moc ráda.“