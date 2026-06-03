Menšíka opěvují ve světě: Dvacetiletý veterán, soupeři s ním budou mít práci dalších 10 let
PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Ledově klidný, odhodlaný. Lekce z produktivity. Na hlavu nejmladšího grandslamového semifinalisty v dějinách českého i československého tenisu Jakuba Menšíka prší po třísetovém triumfu nad Joaem Fonsecou jen slova uznání. „Říkám vám, příštích deset let s ním bude mít tenisový svět plné ruce práce,“ prorokuje legendární Američan John McEnroe, expert Eurosportu.
Vyspělost výkonu v pouhých dvaceti letech a během jednoho z největších zápasů kariéry označují světová média za hodnou veterána. Menšíka nezlomilo šest nevyužitých mečbolů na konci třetí sady. Zareagoval skvěle odehraným tiebreakem, kterým zápas po 164 minutách zavřel. „Jeho servis je úžasný. Nejdůležitější ale je, že přesně ví, jak hrát v klíčových momentech. Nebojí se. Zápas nebyl o tom, že bych hrál špatně, byl to čistě jeho úspěch a zásluha,“ sympaticky ocenil i devatenáctiletý Fonseca o rok staršího českého rivala.
Menšík je vyhlášený velkým servisem, světu se však v zápase s Jihoameričanem představil jako zcela komplexní hráč. „Umí na kurtu úplně všechno. Před tímto zápasem jsem si neuvědomil, že dokáže hrát s takovou variabilitou a že je tak všestranný. Co se týče atletické stránky, na tak velkého chlapa (193 cm) se pohybuje neuvěřitelně dobře. A chodil si na síť pro krásné voleje,“ připomněla další legenda a komentátor Eurosportu Mats Wilander.
Jeho tenisové IQ se zdá být velmi vysoké
Český mladík předvedl proti Fonsecovi 51 náběhů na síť, 38 z nich skončilo jeho fiftýnem, což je extrémní úspěšnost skoro 75 procent. „Hrál s úžasným instinktem. Na síť šel přesně tehdy, kdy měl. Skutečně ukázal, že tenisu velmi dobře rozumí. Jeho tenisové IQ se zdá být velmi vysoké,“ chválil legendární Švéd.
Do pátečního semifinále experti mírně favorizují devětadvacetiletého Němce Alexandra Zvereva, ale… „Menšík hraje agresivně a chodí si pro údery. Zverev začne být ve stresu, protože je pořád jasným favoritem, ale Menšík mu způsobí problémy. Pokud bude hrát tak jako doteď, bude to hodně zajímavé,“ myslí si McEnroe, podle kterého bude v utkání větší tlak paradoxně na Zverevovi. „Všichni, včetně mě, mají pocit, že turnaj vyhraje. Mohlo by mu to otevřít dveře k dalším velkým titulům. Nebo to může mít druhou stranu mince: pokud nevyhraje teď, nevyhraje už nikdy. Takže pro Sašu je v sázce opravdu hodně,“ uzavřel McEnroe.