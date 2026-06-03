Menšíkova spanilá jízda v Paříži pokračuje! Jak v semifinále na Zvereva?
Menšíkova spanilá jízda v Paříži pokračuje! Jak v semifinále na Zvereva? • Zdroj: iSport.tv
Ve dvaceti letech si poprvé zahraje semifinále Roland Garros. Jakub Menšík dosáhl na svůj dosud největší grandslamový úspěch a v Paříži ho od vysněného finále dělí už jen jediný krok. V novém dílu Centrkurtu rozebírají expert Dušan Lojda a přímo z Paříže také redaktor deníku Sport Jan Jaroch jeho cestu mezi nejlepší čtyřku turnaje, dominantní výkon proti Fonsecovi i dojem, kterým působí na kurtu i mimo něj.
- Dokáže si Jakub Menšík zachovat chladnou hlavu i v souboji se zkušeným Alexanderem Zverevem?
- Co by na Zvereva mohlo fungovat?