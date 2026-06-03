Další šok na Roland Garros! Končí i Sabalenková, po herním kolapsu dostala kanára
Světová jednička Aryna Sabalenková nečekaně vypadla na Roland Garros už ve čtvrtfinále. O obrovské překvapení na účet čtyřnásobné grandslamové šampionky se postarala Ruska Diana Šnajderová. Běloruská favoritka v závěru druhého setu herně zcela odpadla a prohrála 6:3, 5:7, 0:6.
Dvaadvacetiletá Šnajderová si postupem do semifinále opět posunula grandslamové maximum. V Paříži do letoška nikdy nepřešla přes druhé kolo. O účast ve finále se utká s další debutantkou, polskou tenistkou Majou Chwaliňskou.
Tenisový grandslamový turnaj Roland Garros v Paříži (antuka, dotace 61,7 milionu eur):
Ženy:
Dvouhra - čtvrtfinále:
Šnajderová (25-Rus.) - Sabalenková (1-Běl.) 3:6, 7:5, 6:0
Chwaliňská (Pol.) - Kalinská (22-Rus.) 7:6 (7:3), 6:3.