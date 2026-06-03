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Další šok na Roland Garros! Končí i Sabalenková, po herním kolapsu dostala kanára

Aryna Sabalenková na Roland Garros dohrála ve čtvrtfinále
Aryna Sabalenková na Roland Garros dohrála ve čtvrtfináleZdroj: Profimedia.cz
Diana Šnajderová nečekaně vyřadila Arynu Sabalenkovou
Aryna Sabalenková na Roland Garros končí ve čtvrtfinále
Aryna Sabalenková na Roland Garros končí ve čtvrtfinále
Diana Šnajderová nečekaně vyřadila Arynu Sabalenkovou
Aryna Sabalenková na Roland Garros končí ve čtvrtfinále
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ČTK, iSport.cz
Roland Garros
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Světová jednička Aryna Sabalenková nečekaně vypadla na Roland Garros už ve čtvrtfinále. O obrovské překvapení na účet čtyřnásobné grandslamové šampionky se postarala Ruska Diana Šnajderová. Běloruská favoritka v závěru druhého setu herně zcela odpadla a prohrála 6:3, 5:7, 0:6.

Dvaadvacetiletá Šnajderová si postupem do semifinále opět posunula grandslamové maximum. V Paříži do letoška nikdy nepřešla přes druhé kolo. O účast ve finále se utká s další debutantkou, polskou tenistkou Majou Chwaliňskou.

Tenisový grandslamový turnaj Roland Garros v Paříži (antuka, dotace 61,7 milionu eur):

Ženy:
Dvouhra - čtvrtfinále:
Šnajderová (25-Rus.) - Sabalenková (1-Běl.) 3:6, 7:5, 6:0
Chwaliňská (Pol.) - Kalinská (22-Rus.) 7:6 (7:3), 6:3.

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