Další šok na Roland Garros! Vypadla i Sabalenková: Právě teď chci skončit s tenisem
Světová jednička Aryna Sabalenková nečekaně vypadla na Roland Garros už ve čtvrtfinále. O obrovské překvapení na účet čtyřnásobné grandslamové šampionky se postarala Ruska Diana Šnajderová. Běloruská favoritka v závěru druhého setu herně zcela odpadla a prohrála 6:3, 5:7, 0:6. Po vyřazení nešetřila kritikou svého výkonu.
Dvaadvacetiletá Šnajderová si postupem do semifinále opět posunula grandslamové maximum. V Paříži do letoška nikdy nepřešla přes druhé kolo. O účast ve finále se utká s další debutantkou, polskou tenistkou Majou Chwaliňskou, která do semifinále senzačně postoupila z kvalifikace. Ve čtvrtfinále 114. hráčka světového žebříčku, jež hraje v hlavní soutěži grandslamu teprve potřetí, porazila 7:6, 6:3 Rusku Annu Kalinskou.
Sabalenková vyhrála úvodní set hladce za 48 minut, ve druhém vedla 5:3 a zdálo se, že má postup v kapse. Za stavu 5:4 ale nedokázala duel dopodávat a se stupňující se frustrací začala ve hře kupit nevynucené chyby, kterých nakonec nasbírala 57. Proti agresivně hrající soupeřce už nedokázala uhrát ani game a ve třetím setu schytala „kanára“.
Vyřazení šampionky letošního Australian Open je poslední z řady šokujících výsledků, které letošní Roland Garros přineslo. Sabalenková zůstala ve hře jako poslední z držitelů grandslamového titulu, a to v ženském i mužském pavouku dvouhry.
Chwaliňská: Netuším, co se právě stalo
Po vyřazení měla Sabalenková chuť zmizet co nejdál od kurtů. „Právě teď chci s tenisem skončit,“ prohlásila na tiskové konferenci. „Uvidím za pár dní, snad se dám psychicky zase do pořádku,“ dodala. Podobně jako po loňském prohraném finále s Coco Gauffovou, které po zisku prvního setu ztratila rovněž vlastními chybami, jí bude nějakou dobu trvat, než se přes debakl přenese. „Znáte ty místnosti, kam můžete přijít a všechno tam rozmlátit? Nejspíš tam zítra strávím celý den ničením věcí. Možná mi to pomůže, možná ne,“ řekla.
Vlastní selhání v koncovce, kdy byla dva míčky od postupu, si nedovedla vysvětlit. „Myslím, že to prostě byla kombinace všeho,“ posteskla si Sabalenková. „Až moc o všem přemýšlíte, pak děláte jednoduché chyby a pak promarníte příležitosti,“ vypočítala. „Teď si prostě budu muset sednout a otevřeně popřemýšlet o tom, co se mi v takových těžkých chvílích děje v hlavě. Protože jsem už celkem zkušená hráčka. Tolika věcmi už jsem si prošla a tolik jich překonala,“ dodala.
Čtyřiadvacetileté překvapení turnaje Chwaliňská dnes vyhrála na Roland Garros už osmý zápas za sebou. Je teprve šestou kvalifikantkou v semifinále grandslamu v takzvané open éře a druhou v Paříži po Argentince Nadie Podoroské z roku 2020.
„Upřímně řečeno netuším, co se to právě stalo. Každý zápas tady mi připadá bláznivý. Jsem za to moc vděčná,“ uvedla Chwaliňská. Díky své překvapivé pouti má krajanka čtyřnásobné pařížské šampionky Igy Šwiatekové jistotu, že se ve světovém žebříčku posune z druhé stovky ke 30. místu.
Sedmadvacetiletá Kalinská neproměnila v postup do semifinále ani své druhé grandslamové čtvrtfinále po Australian Open 2024. V prvním setu aktuálně 24. hráčka žebříčku zlikvidovala ztrátu 1:5 a vynutila si tie-break, ten ale vyhrála Chwaliňská 7:3. V druhé sadě vzala Polka soupeřce celkem čtyřikrát podání a využila první mečbol.
Tenisový grandslamový turnaj Roland Garros v Paříži (antuka, dotace 61,7 milionu eur):
Ženy:
Dvouhra - čtvrtfinále:
Šnajderová (25-Rus.) - Sabalenková (1-Běl.) 3:6, 7:5, 6:0
Chwaliňská (Pol.) - Kalinská (22-Rus.) 7:6 (7:3), 6:3.