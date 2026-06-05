Konec velké jízdy. Menšík vzdoroval, mazák Zverev české povstání nepovolil
PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Míří ke hvězdám, při Roland Garros 2026 se však absolutních výšin ještě nedotkne. Cesta Jakuba Menšíka skončila v semifinále po porážce s největším favoritem, jenž zbyl v pavouku. Světové trojce Alexandru Zverevovi podlehl dvacetiletý Čech v dosud největším zápase na grandslamové scéně 5:7, 2:6, 6:3, 3:6. Němcovým soupeřem v nedělním finále bude Ital – buď Flavio Cobolli, nebo Matteo Arnaldi.
Historicky nejmladší český tenista v grandslamovém semifinále může opouštět Paříž s bradou nahoře a se zkušenostmi, které mu prospějí při příštím dobývání nejvyšších met. V žebříčku se posune zpět do top 20, podle ATP je v živém pořadí aktuálně na šestnácté příčce. Vydatná je i odměna pro semifinalistu – 750 000 eur před zdaněním, tedy asi 18,2 milionu korun.
Pod podmračeným pařížským nebem a za příjemných dvaceti stupňů se hrál zápas, v němž si oba borci mohli připadat, že hledí do zrcadla. Skoro dvoumetroví chlapi s elitním pohybem i podáním a lepším bekhendem než forhendem zkoušeli přetlačit jeden druhého i přechytračit častými drop shoty.
Na čestné tribuně seděl v kloboučku dvojnásobný šampion Roland Garros a čerstvý osmdesátník Jan Kodeš. Menšíkův box se zaplnil ještě víc – dorazili do něj mentální kouč Dragan Vujovič oblečený do fialové teplákovky Realu Madrid či šéf prostějovského klubu Miroslav Černošek.
Spolu s patnácti tisíci diváky na Chatrierově stadionu, včetně hvězdy basketbalové NBA Kawhiho Leonarda, viděli nervózní první sadu, v níž se k prvním brejkbolům dostal po 40 minutách hry a za stavu 4:3 Menšík. Po výborně ubráněné výměně zapadl jeho čop přímo do růžku kurtu a při Zverevově podání vedl 40:15. Celkem se dostal v gamu ke třem brejkbolům, počínal si při nich ale až příliš pasivně a neuspěl.
Menšík si vyžádal ošetření
Byl to tak o devět let starší a bitvami v posledních kolech grandslamů protřelejší Zverev, kdo za stavu 5:5 udeřil. Menšík ho k brejku sám vybídl dvěma dvojchybami a již nedokázal kontrovat. Po rovné hodině svítilo na tabuli skóre 5:7.
„Pozitivní náboj,“ snažil se z tribuny povzbudit svého hráče kouč Tomáš Josefus. Nálada mače se však přelila ještě víc na Němcovu stranu, když ve třetí hře opět obral Menšíka o podání a stále evidentněji začal kontrolovat výměny. Ze špatné situace do zcela kritické se dvacetiletý Čech dostal dalším prohraným servisem na 2:5 a řeč jeho těla i diskutabilní řešení některých situací již zaváněly malomyslností. O druhou sadu přišel za pouhých 30 minut poměrem 2:6 a při usednutí na lavičku schoval hlavu pod ručník.
Během osmnácté hodiny tenisu, kterou Menšík za poslední dva týdny na Roland Garros odpracoval, se přihlásil další fyzický diskomfort. Po třech gamech třetí sady si Menšík zavolal ošetření, fyzioterapeut mu masíroval krční páteř, pak oba odešli z kurtu pokračovat v první pomoci.
V zoufalé chvíli, kdy se zdálo, že Zverev začne kontrolovat i třetí sadu, svitla naděje. Prostějovský dlouhán se uvolnil, vítězným kraťasem k nadšení tribun poprvé v zápase brejkoval na 4:2 a bojovně vztyčil zaťatou pěst. Zanedlouho po dalším nedostupném drop shotu gesto zopakoval a poslal pohled do svého boxu – 6:3. Šlo teprve o druhý set, který v průběhu turnaje Zverev ztratil.
Myšlenky na české povstání ale mazák z Hamburku zahnal skvělým startem do čtvrté sady, v níž se dostal rychle do vedení 3:0 a již se neohlížel zpět. Menšíkova snaha stát se nejmladším finalistou v Paříži za posledních dvacet let skončila po třech hodinách.
Bude to Zverev, kdo si zahraje počtvrté v kariéře o svůj první grandslamový titul.
„Poslední dva týdny tady hrál Jakub úžasně, vyřadil tu skvělé hráče. Ale já jsem tuhle výzvu zvládnul a teď jsem šťastný,“ ukazoval bělostný úsměv během interview na kurtu.
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Poslední český zástupce ve dvouhře končí. Tenista Jakub Menšík na Roland Garros do premiérového finále grandslamu nepostoupil. Němci Alexanderu Zverevovi podlehl 5:7, 2:6, 6:3 a 3:6.
Kateřina Siniaková si zahraje na Roland Garros o čtvrtý titul ve čtyřhře. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou dnes porazily v semifinále kanadsko-brazilskou dvojici Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová suverénně 6:0, 6:1. V nedělním finále se utkají na pařížské antuce se srbsko-kazašskou dvojicí Aleksandra Kruničová, Anna Danilinová, nebo japonsko-tchajwanským párem Šuko Aojamaová, Liang En-šuo.
Siniaková s Townsendovou, které plní roli nasazených jedniček, porazily turnajové čtyřky Dabrowskou a Stefaniovou za 62 minut. Na Roland Garros postoupily společně do finále poprvé, vloni vypadly ve čtvrtfinále. Na letošním turnaji zatím přišly o jediný set.
Třicetiletá Siniaková triumfovala na pařížské antuce v letech 2018 a 2021 s Barborou Krejčíkovou a předloni s jinou Američankou Coco Gauffovou. Celkově česká tenistka bojuje o jedenáctý grandslamový titul z ženské čtyřhry, jeden má i z mixu.
Jakub Menšík bojuje s Alexandrem Zverevem o finále Roland Garros.
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