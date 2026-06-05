Předplatné

Roland Garros ONLINE: Boj o finále, Menšík padl i ve druhém setu se Zverevem

Jakub Menšík při semifinále Roland Garros proti Alexanderu Zverevovi
Jakub Menšík při semifinále Roland Garros proti Alexanderu ZverevoviZdroj: ČTK
Jakub Menšík podává v semifinále Roland Garros
Jakub Menšík prohrál první set v semifinále Roland Garros
Jakub Menšík bojuje bojuje na hlavním kurtu Philippea Chatriera
Jakub Menšík bojuje bojuje na hlavním kurtu Philippea Chatriera
Jakub Menšík bojuje bojuje na hlavním kurtu Philippea Chatriera
Jakub Menšík se chystá podávat
Akrobatický úder Jakuba Menšíka
17
Fotogalerie
iSport.cz
Roland Garros
Vstoupit do diskuse (2)

Tenista Jakub Menšík dnes hraje životní utkání o postup do finále grandslamového Roland Garros. Dvacetiletý rodák z Prostějova vyzve na pařížské antuce třetího hráče světového žebříčku Němce Alexandera Zvereva. S dvojnásobným vítězem Turnaje mistrů, který rovněž usiluje o premiérový grandslamový titul, bojuje na hlavním kurtu Philippea Chatriera od 14:30. ONLINE přenos ze zápasu sledujte na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE 3. set
05222761

O devět let staršího Zvereva vyzve Menšík podruhé. Na konci dubna s ním prohrál v osmifinále turnaje v Madridu 4:6, 7:6, 3:6. „Jak turnaj plyne, hraju čím dál lépe. Co se týče zápasu se Sašou v Madridu, byl to vyrovnaný duel na dva vítězné sety. Teď je situace jiná, čeká nás mnohem větší zápas na tři vítězné sety v pozdější fázi turnaje. Na tuto výzvu se moc těším,“ řekl Menšík novinářům.

Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse se stal nejmladším českým semifinalistou na grandslamu v tzv. open éře. Překonal dosavadní maximum Ivana Lendla z Roland Garros 1981. V semifinále Roland Garros je také jako první Čech od Tomáše Berdycha v roce 2010. Posledním finalistou na pařížském grandslamu byl v roce 1992 Petr Korda.

Online přenos - Roland Garros 2026
Všechny zprávyDůležité momenty
Česko
Jan Jaroch, redaktor iSport.cz v Paříži

Zprávy ze dne 5. června 2026

Česko
5. června 2026 · 15:44

Jakub Menšík v prvním setu proti Alexandru Zverevovinevyužil tři brejkboly. Německý tenista pak prolomil Čechovi podání v jedenáctém gemu a ovládl sadu 7:5.

Důležitý moment
Česko
5. června 2026 · 15:37

Kateřina Siniaková si zahraje na Roland Garros o čtvrtý titul ve čtyřhře. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou dnes porazily v semifinále kanadsko-brazilskou dvojici Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová suverénně 6:0, 6:1. V nedělním finále se utkají na pařížské antuce se srbsko-kazašskou dvojicí Aleksandra Kruničová, Anna Danilinová, nebo japonsko-tchajwanským párem Šuko Aojamaová, Liang En-šuo.

 

Siniaková s Townsendovou, které plní roli nasazených jedniček, porazily turnajové čtyřky Dabrowskou a Stefaniovou za 62 minut. Na Roland Garros postoupily společně do finále poprvé, vloni vypadly ve čtvrtfinále. Na letošním turnaji zatím přišly o jediný set.

 

Třicetiletá Siniaková triumfovala na pařížské antuce v letech 2018 a 2021 s Barborou Krejčíkovou a předloni s jinou Američankou Coco Gauffovou. Celkově česká tenistka bojuje o jedenáctý grandslamový titul z ženské čtyřhry, jeden má i z mixu.

Česko
5. června 2026 · 15:07

Jakub Menšík bojuje s Alexandrem Zverevem o finále Roland Garros.

Akrobatický úder Jakuba Menšíka
Akrobatický úder Jakuba Menšíka
Jakub Menšík ve výměně s Alexandrem Zverevem
Jakub Menšík ve výměně s Alexandrem Zverevem
Jakub Menšík podává v semifinále Roland Garros
Jakub Menšík podává v semifinále Roland Garros
Česko
5. června 2026 · 14:19

Tenisové Česko získalo posilu z Ruska. Sedmnáctiletá Alisa Okťabrevová postoupila v pátek do finále juniorky Roland Garros přes Janu Kovačkovou (5:7, 6:4, 6:3) v zápase, který mohl být brán za české derby. Chybí totiž již jen poslední formalita k tomu, aby Okťabrevová, hráčka TK Sparta Praha, oficiálně ukončila proces o udělení českého občanství. Více čtěte ZDE>>>

Jan Jaroch, redaktor iSport.cz v Paříži
5. června 2026 · 14:02

Olympijský šampion, vítěz 24 turnajů ATP, žádný vyhraný grandslam a tenisový talent od boha. Ale také člověk s kontroverzní minulostí. Připomeňte si příběh Alexandra Zvereva, dnešního soupeře Jakuba Menšíka (14.30). VÍCE ZDE>>>

Alexander Zverev
Alexander Zverev
Jan Jaroch, redaktor iSport.cz v Paříži
5. června 2026 · 13:54

Vymykají se představě o fanatických tenisových rodičích. Čtyřiapadesátiletí manželé z Prostějova, Kateřina a Michal Menšíkovi, vychovali semifinalistu Roland Garros po svém. Bez nátlaku a křiku. A v Paříži si teď společně s ním plní sen, je totiž dvě výhry od prvního grandlsamu. „Naším snem je, aby se Jakubovi dařilo a byl šťastný. Navíc strašně rádi cestujeme, takže nás baví, že můžeme fandit přímo na místě,“ líčí v obsáhlém rozhovoru před soubojem s Alexandrem Zverevem (14.30). VÍCE ZDE>>>

Kateřina a Michal Menšíkovi podporují syna Jakuba při jízdě pařížským Roland Garros
Kateřina a Michal Menšíkovi podporují syna Jakuba při jízdě pařížským Roland Garros

Zprávy ze dne 4. června 2026

4. června 2026 · 19:28

Polská tenistka Maja Chwaliňská postoupila senzačně z kvalifikace až do finále Roland Garros. V semifinále porazila 7:6, 6:4 Rusku Dianu Šnajderovou.

4. června 2026 · 16:32

Devatenáctiletá Mirra Andrejevová z Ruska postoupila poprvé do finále Roland Garros. Ukrajinku Maru Kosťukovou dnes porazila 6:1, 6:3.

Zprávy ze dne 3. června 2026

3. června 2026 · 13:10

Polská tenistka Maja Chwaliňská senzačně postoupila z kvalifikace až do semifinále. Ve čtvrtfinále porazila 7:6, 6:3 Rusku Annu Kalinskou.

Jan Jaroch, redaktor iSport.cz v Paříži
3. června 2026 · 09:03

Ledově klidný, odhodlaný. Lekce z produktivity. Na hlavu nejmladšího grandslamového semifinalisty v dějinách českého i československého tenisu Jakuba Menšíka prší po třísetovém triumfu nad Joaem Fonsecou jen slova uznání. „Říkám vám, příštích deset let s ním bude mít tenisový svět plné ruce práce,“ prorokuje legendární Američan John McEnroe, expert Eurosportu. Více čtěte ZDE>>>

Jakub Menšík porazil Joaa Fonsecu
Jakub Menšík porazil Joaa Fonsecu

 

Vstoupit do diskuze (2)

Tenis 2026

Tenisové grandslamy a turnaje
Australian OpenRoland GarrosWimbledonUS Open

Tenis dnes * Program MS v hokeji * Tenisové míče na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů