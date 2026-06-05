Roland Garros ONLINE: Boj o finále, Menšík v prvním setu na Zvereva nestačil
Tenista Jakub Menšík dnes hraje životní utkání o postup do finále grandslamového Roland Garros. Dvacetiletý rodák z Prostějova vyzve na pařížské antuce třetího hráče světového žebříčku Němce Alexandera Zvereva. S dvojnásobným vítězem Turnaje mistrů, který rovněž usiluje o premiérový grandslamový titul, bojuje na hlavním kurtu Philippea Chatriera od 14:30. ONLINE přenos ze zápasu sledujte na iSportu.
O devět let staršího Zvereva vyzve Menšík podruhé. Na konci dubna s ním prohrál v osmifinále turnaje v Madridu 4:6, 7:6, 3:6. „Jak turnaj plyne, hraju čím dál lépe. Co se týče zápasu se Sašou v Madridu, byl to vyrovnaný duel na dva vítězné sety. Teď je situace jiná, čeká nás mnohem větší zápas na tři vítězné sety v pozdější fázi turnaje. Na tuto výzvu se moc těším,“ řekl Menšík novinářům.
Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse se stal nejmladším českým semifinalistou na grandslamu v tzv. open éře. Překonal dosavadní maximum Ivana Lendla z Roland Garros 1981. V semifinále Roland Garros je také jako první Čech od Tomáše Berdycha v roce 2010. Posledním finalistou na pařížském grandslamu byl v roce 1992 Petr Korda.
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Jakub Menšík v prvním setu proti Alexandru Zverevovinevyužil tři brejkboly. Německý tenista pak prolomil Čechovi podání v jedenáctém gemu a ovládl sadu 7:5.
Kateřina Siniaková si zahraje na Roland Garros o čtvrtý titul ve čtyřhře. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou dnes porazily v semifinále kanadsko-brazilskou dvojici Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová suverénně 6:0, 6:1. V nedělním finále se utkají na pařížské antuce se srbsko-kazašskou dvojicí Aleksandra Kruničová, Anna Danilinová, nebo japonsko-tchajwanským párem Šuko Aojamaová, Liang En-šuo.
Siniaková s Townsendovou, které plní roli nasazených jedniček, porazily turnajové čtyřky Dabrowskou a Stefaniovou za 62 minut. Na Roland Garros postoupily společně do finále poprvé, vloni vypadly ve čtvrtfinále. Na letošním turnaji zatím přišly o jediný set.
Třicetiletá Siniaková triumfovala na pařížské antuce v letech 2018 a 2021 s Barborou Krejčíkovou a předloni s jinou Američankou Coco Gauffovou. Celkově česká tenistka bojuje o jedenáctý grandslamový titul z ženské čtyřhry, jeden má i z mixu.
Jakub Menšík bojuje s Alexandrem Zverevem o finále Roland Garros.
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