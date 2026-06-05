Roland Garros ONLINE: Menšík hraje proti Zverevovi o grandslamové finále
Tenista Jakub Menšík dnes hraje životní utkání o postup do finále grandslamového Roland Garros. Dvacetiletý rodák z Prostějova vyzve na pařížské antuce třetího hráče světového žebříčku Němce Alexandera Zvereva. S dvojnásobným vítězem Turnaje mistrů, který rovněž usiluje o premiérový grandslamový titul, bojuje na hlavním kurtu Philippea Chatriera od 14:30. ONLINE přenos ze zápasu sledujte na iSportu.
O devět let staršího Zvereva vyzve Menšík podruhé. Na konci dubna s ním prohrál v osmifinále turnaje v Madridu 4:6, 7:6, 3:6. „Jak turnaj plyne, hraju čím dál lépe. Co se týče zápasu se Sašou v Madridu, byl to vyrovnaný duel na dva vítězné sety. Teď je situace jiná, čeká nás mnohem větší zápas na tři vítězné sety v pozdější fázi turnaje. Na tuto výzvu se moc těším,“ řekl Menšík novinářům.
Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse se stal nejmladším českým semifinalistou na grandslamu v tzv. open éře. Překonal dosavadní maximum Ivana Lendla z Roland Garros 1981. V semifinále Roland Garros je také jako první Čech od Tomáše Berdycha v roce 2010. Posledním finalistou na pařížském grandslamu byl v roce 1992 Petr Korda.