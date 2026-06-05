Český trumf pro semifinále: Menšík může, Zverev musí. Bláznivý turnaj hledá nového mistra
PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Příležitost neklepe na dveře Alexandra Zvereva, nýbrž přímo zoufale buší. V devětadvaceti letech a po třech prohraných grandslamových finále má vytáhlý Němec na Roland Garros, kde se poslední dva týdny rodí bláznivé senzace, šanci být konečně pasován na šampiona akce velké čtyřky. V semifinálové bráně však stojí dvacetiletý odhodlaný nováček Jakub Menšík. On může, Zverev musí. Psychologická výhoda se může dramaticky promítnout do mače, jenž startuje dnes na pařížském centrkurtu v 14.30.
Teď nebo nikdy! Musíš hrát tenis tak, jak když ti hoří dům! Rodák z Hamburku jde do střetu s Menšíkem v pozici velkého favorita. „Všichni, včetně mě, mají pocit, že turnaj vyhraje. Mohlo by mu to otevřít dveře k zisku dalších velkých titulů. Nebo to může být druhá strana mince: pokud nevyhraje tohle, nevyhraje už nikdy. Pro Sašu je v sázce opravdu strašně moc,“ soudí expert Eurosportu John McEnroe.
Americký bouřlivák sám dobře zná, jaké je to na Roland Garros selhat. Dodnes se mu obrací žaludek, když vzpomene na své jediné pařížské finále 1984 s Ivanem Lendlem, v němž vedl 2:0 na sety.
Podobné traumatické zážitky a výčitky z nevyužité příležitosti v sobě nosí i Zverev. Při covidovém US Open 2020 držel ve finále bez diváků náskok 2:0 na sety nad Rakušanem Dominicem Thiemem. Předloni právě v Paříži vedl v titulovém boji 2:1 nad Carlosem Alcarazem. Letos v australském semifinále podával proti Španělovi ochromenému v předchozím průběhu křečemi na vítězství. Stále však zůstává pouze korunním princem tenisu, jenž má reputaci, že se v nejdůležitějších chvílích složí.
Proto je pro muže, který se na antuce cítí skvěle, střet s Menšíkem tak velký a zároveň zrádný. Vždyť druhé místo v nedělním finále zabere vítěz italského derby mezi dalšími nováčky, čtyřiadvacetiletým Flaviem Cobollim (14. na světě) a o rok starším outsiderem z druhé stovky pořadí ATP Matteem Arnaldim. Tenhle turnaj si může Zverev prohrát jen sám, takový sentiment panuje v tenisovém světě.
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Menšík je braný za nejvážnějšího soka, který může Němce od Poháru mušketýrů oddělit. Dlouhán z Prostějova ve dvaceti teprve objevuje své limity a ukazuje povahu šampiona, jehož výkon stoupá s důležitostí utkání.
„Forma je skvělá, v této fázi grandslamu se už kvalita smazává a opravdu každý může porazit každého. Neříkám, že jsem favorit, ale šance, že to neskončí jen semifinále, je podle mě velká,“ hlásá odhodlaný Menšík, jenž si do zápasu se světovou trojkou ponese na svůj věk unikátní bilanci. Dvacetkrát v kariéře už čelil protivníkům z top 10, polovinu utkání vyhrál.
Nejdřív spoluhráči, pak soupeři
Zvereva poznal český nebojsa nejdřív jako spoluhráče. Loni v San Franciscu hájili společně barvy týmu Evropy při Laver Cupu. Před měsícem na antuce v Madridu poprvé zkřížili rakety. V utkání, které skončilo na stadionu Caja Magica o půl druhé ráno, vedl Menšík ještě 2:1 s brejkem ve třetí sadě.
Protřelý soupeř ho však v následujícím gamu obratně vyvedl z rytmu. Nejdříve hodil opakovaně raketou, kterou si šel na lavičku vyměnit. O výměnu dál způsobil další pauzu, když se zdálo, že ho nejprve ochromila křeč a poté si vytíral z oka antuku. Rozkouskovanou hru nakonec Menšík ztratil, přišel o výhodu a nakonec i o celý zápas.
„Byla to dobrá zkušenost. V Madridu Kuba občas vypadával z koncentrace, protože nebyl zvyklý na Zverevův rytmus. Na to, jak dlouho dribluje s míčkem, jak přerušuje zápas a neustále na kurtu něco řeší. Teď už připravený bude,“ líčil ve středu tenistův otec Michal Menšík.
Tlak jak v papiňáku zvládá Němec v Paříži dosud bez zaškobrtnutí. Největším favoritem zcela otevřeného turnaje je už týden a vede si suverénně, zatím přišel o jediný set. „Mám sebevědomí, situaci zvládám a udělám všechno, aby to tak i pokračovalo,“ hlásá muž, jenž dosud čelil protivníkům s žebříčkem 95, 43, 90, 106, 29 a umořil je pádným servisem, elitním pohybem a solidností od základní čáry, když nemusel předvádět to nejlepší, co v něm je.
Teď čeká Jakub Menšík, světové číslo 27, jenž hodlá soka sevřít do kleští a vyzpovídat ho z toho, co v něm skutečně je.