Kdokoliv, jen ne Zverev. Proč bude hrát Menšík semifinále French Open i „za holky“?
PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Olympijský šampion, vítěz 24 turnajů ATP. Úspěšný vysoký muž s dlouhými vlasy, vyrýsovaným tělem a tenisovým talentem od boha. A také podle všeho člověk, který nemá problém vztáhnout ruku na ženy. To je Alexander Zverev, semifinálový soupeř Jakuba Menšíka na Roland Garros.
Oficiálně je bez poskvrny, nikdy nebyl odsouzený ani provizorně suspendovaný. Proces mezi ním a Brendou Pateaovou, expřítelkyní a matkou jeho dcery, skončil předloni v Německu mimosoudním vyrovnáním. Bývalá modelka tenistu vinila, že ji přitlačil na zeď a dusil během hádky v květnu 2020.
První popsala Zvereva jako násilníka už v roce 2020 jiná z někdejších partnerek, Ruska Olga Šarypovová. Znepokojivé chování tenisty nikdy nenahlásila policii. Zatímco případ Pateaové byl vnímaný jako pokus o zbohatnutí, Šarypovová pouze promluvila do médií, aby dodala kuráž ostatním ženám, které čelí domácímu násilí. Její příběh prošetřovala 15 měsíců společnost najatá ATP a pak konstatovala, že nenalezla dostatečné důkazy, které by dokazovaly pravdivost jejích tvrzení.
Šarypovová svá obvinění nikdy nevzala zpět. Z tenisových kruhů se znali se Zverevem dlouho, jako teenageři spolu už jednou chodili. Na sklonku léta roku 2018 se přes sociální sítě dali dohromady znovu. Vztah to byl podle výpovědi někdejší tenistky turbulentní a plný hádek.
Já jsem úspěšný, ty jsi nula
Poprvé prý napadl Zverev Šarypovovou ve svém apartmánu v Monaku. „Po další velké hádce jsem z něj chtěla odejít, stojím v chodbě a uhodil mi hlavou o zeď, až jsem se sesunula na podlahu,“ líčila Šarypovová, kterou údajně tenista týral i duševně. „Říkal mi strašné věci. Že jsem nic nedokázala, nevydělala jsem ani vindru. Já jsem úspěšný a bohatý, ty jsi nula,“ přibližovala hádky.
O život se skutečně bála poprvé v New Yorku, kde se Zverev připravoval na US Open 2019. „Znovu jsme se hádali, křičela jsem. Povalil mě na postel a začal dusit polštářem. Utekla jsem z hotelového pokoje bez svých věcí a bosá,“ líčila, jak se skrývala na recepci a zavolala o pomoc kamarádovi, aby ji odvezl. Ten i jeho matka ji však přiměli, aby si se Zverevem vše vyříkala a vrátila se k němu.
Tak se i stalo. Brzy se však jejich vztah vrátil do stejných kolejí. Ba ještě horších. Koncem září 2019 v Ženevě během Laver Cupu dosáhlo vše vrcholu. Další hádka, kroucení rukou, tentokrát i první rána do obličeje. Šarypovová objevila ve Zverevových věcech inzulin. Slyšela, že lék na cukrovku může zdravého člověka zabít, zavřela se v koupelně a píchla si ho. „Chtěla jsem pryč z tohohle světa, protože jsem to už nemohla vydržet.“ Jejich vztah už pak rychle skončil a Zverev začal obratem chodit s Pateaovou.
Právní bitva kvůli článkům
Svůj příběh Šarypovová kdysi vylíčila americkému novináři Benu Rothenbergovi, jenž ho publikoval na webech Slate a Racquet Magazine. S ním se Zverevovi právníci začali soudit. Dosáhli zatím jen toho, že články musí být v Německu geoblokované. S náklady na soudní spor pomohla novináři i crowdfundingová kampaň, potřebných 22 000 dolarů se při ní vybralo během jediného dne. Částkou 1000 dolarů přispěl i bývalý jihoafrický tenista Kevin Anderson s manželkou Kelsey.
Zverevova pověst násilníka v tenisovém světě rezonuje. Nastávající členka Síně slávy Mary Carillová odstoupila z komentování Laver Cupu v roce 2021 kvůli tomu, jak organizátoři k problému kolem Zvereva přistoupili. Loni po finále Australian Open, když se chystal přednést řeč jako poražený finalista, začala jedna z divaček v hledišti Rod Laver Areny opakovaně a hlasitě křičet: „Austrálie věří Olze a Brendě!“ Z Wimbledonu předloni postovala Morgan Riddleová, tehdejší přítelkyně Taylora Fritze, po jeho triumfu nad Zverevem oslavný vzkaz. „Když váš kluk vyhraje za holky!“
A při diskusích o tenise si někteří fanoušci osvojili zoufalé heslo: Kdokoliv, jen ne Zverev. Triumf Jakuba Menšíka by jim udělal radost.