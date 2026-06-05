Tenisová posila z Ruska: Finalistka Roland Garros Okťabrevová (17) bude hrát za Česko
PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Tenisové Česko získalo posilu z Ruska. Sedmnáctiletá Alisa Okťabrevová postoupila v pátek do finále juniorky Roland Garros přes Janu Kovačkovou (5:7, 6:4, 6:3) v zápase, který mohl být brán za české derby. Chybí totiž již jen poslední formalita k tomu, aby Okťabrevová, hráčka TK Sparta Praha, oficiálně ukončila proces o udělení českého občanství.
„Alisa žije od dvou let v Česku, od malička chodí do našeho klubu, začínala ve čtyřech letech v tenisové školičce, kde se tenis naučila a vypracovala se postupně na současnou úroveň. Proto jsme jí maximálně podporovali a pomáhali při její snaze získat české občanství, což byl logický krok v jejím životě. Tato žádost je dnes již kompletně vyřízena,“ vysvětlil ředitel TK Sparta Praha Miroslav Malý, kterého potěšilo pařížské semifinále dvou hráček Sparty. I její semifinálová soupeřka Jana Kovačková hájí barvy klubu ze Stromovky.
Okťabrevová již splnila prakticky všechny formální náležitosti k udělení občanství, vlastní písemné potvrzení a posledním krokem je slib, který složí v nejbližším možném termínu v polovině června a stane se oficiálně Češkou. Od tohoto data bude reprezentovat Českou republiku a u jejího jména na turnajích bude česká vlaječka.
„Jsem rád, že se Alise daří. Argument, že je vynikající tenistka, která bude úspěšně reprezentovat zemi, kde od mala žije a naučila se hrát tenis, byl jedním ze silných při komunikaci se státními orgány v procesu schvalování její žádosti,“ doplnil Malý na adresu tenistky, jež se ve finále Roland Garros postaví druhé nasazené Číňance Sin-žan Sun.
Okťabrevová hraje od čtyř let za Spartu turnaje i týmové soutěže. Poslední více než dva roky už se svěřenkyně kouče Lukáše Pecha soustředí pouze na ženské turnaje, start mezi juniorkami v Paříži je jejím prvním od konce sezony 2023. Mezi dospělými si vede velmi zdatně, je vítězkou již pěti profesionálních turnajů a v pořadí WTA jí patří 309. místo.