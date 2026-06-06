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Roland Garros ONLINE: Andrejevová - Chwaliňská. Získá Polka z druhé stovky žebříčku senzační titul?

Polská tenistka Maja Chwalinská
Polská tenistka Maja ChwalinskáZdroj: ČTK
Ruská tenistka Mirra Andrejevová
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iSport.cz
Roland Garros
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V nečekaně obsazeném finále tenisového Roland Garros se utkávají o premiérový grandslamový titul Ruska Mirra Andrejevová a až 114. hráčka světa Polka Maja Chwaliňská. Nasazená osmička Andrejevová na pařížské antuce usiluje o triumf v 19 letech, o pět roků starší Chwaliňská touží završit senzační tažení turnajem, které zahájila už v kvalifikaci. Zápas začíná na hlavním dvorci Philippea Chatriera v 15:00, ONLINE přenos sledujte na iSportu.

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