Roland Garros ONLINE: Andrejevová - Chwaliňská. Získá Polka z druhé stovky žebříčku senzační titul?
V nečekaně obsazeném finále tenisového Roland Garros se utkávají o premiérový grandslamový titul Ruska Mirra Andrejevová a až 114. hráčka světa Polka Maja Chwaliňská. Nasazená osmička Andrejevová na pařížské antuce usiluje o triumf v 19 letech, o pět roků starší Chwaliňská touží završit senzační tažení turnajem, které zahájila už v kvalifikaci. Zápas začíná na hlavním dvorci Philippea Chatriera v 15:00, ONLINE přenos sledujte na iSportu.