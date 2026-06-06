Šokující titul na Roland Garros se nekoná. Kvalifikantka ve finále padla s Andrejevovou
Ruská tenistka Mirra Andrejevová získala na Roland Garros v devatenácti letech premiérový grandslamový titul. V duelu nečekaných finálových debutantek porazila Polku Maju Chwaliňskou 6:3, 6:2 a ukončila její senzační tažení turnajem z kvalifikace. Turnajová osmička porazila na pařížské antuce 114. hráčku světového žebříčku za hodinu a 23 minut.
Andrejevová předloni na Roland Garros ztroskotala v semifinále, vloni o kolo dříve, tentokrát ale došla až na vrchol. Do grandslamového finále se dostala jako první tenistka narozená v roce 2007 a stala se nejmladší vítězkou pařížského turnaje od roku 1992, kdy triumfovala osmnáctiletá Monika Selešová. Za vítězství Ruska inkasovala prémii 2,8 milionu eur (zhruba 68 milionů korun).
Čtyřiadvacetiletá Chwaliňská byla teprve druhou hráčkou, která v tzv. Open éře prošla z kvalifikace až do finále grandslamu. Na Britku Emmu Raducanuovou, která v roce 2021 tažení završila triumfem na US Open, ale navázat nedokázala.