Roland Garros ONLINE: Zverev opět vede! Cobolliho udolal ve třetím setu
Finále Roland Garros je tu! Alexandera Zvereva dělí po semifinálovém vyřazení Jakuba Menšíka už počtvrté v kariéře jediné vítězství od premiérového grandslamového titulu. Ve finále se na pařížské antuce utká s desátým nasazeným Italem Flaviem Cobollim. Duel začne na hlavním kurtu Philippea Chatriera v 15:00. Zápas sledujte ONLINE na iSportu.
Zprávy ze dne 7. června 2026
Český triumf na Roland Garros! Nasazené jedničky KateřinaSiniaková s Američankou TaylorTownsendovou porazily srbsko-kazašský pár Aleksandra Kruničová, Anna Danilinová ve finále čtyřhry 6:2 a 7:5. Siniaková zvítězila na pařížské antuce i v letech 2018 a 2021 s Barborou Krejčíkovou a předloni s jinou Američankou Coco Gauffovou.
Zprávy ze dne 6. června 2026
Tenistky Jana Kovačková a Kateřina Zajíčková vyhrály čtyřhru juniorek na Roland Garros. Kovačková, jež oslaví příští týden šestnáctiny, má třetí grandslamovou trofej, o několik měsíců starší Zajíčková první.
Ruská tenistka Mirra Andrejevová získala na Roland Garros v devatenácti letech premiérový grandslamový titul. V duelu nečekaných finálových debutantek porazila Polku Maju Chwaliňskou 6:3, 6:2 a ukončila její senzační tažení turnajem z kvalifikace. Turnajová osmička porazila na pařížské antuce 114. hráčku světového žebříčku za hodinu a 23 minut.
Dvouhru juniorek vyhrála ruská rodačka odmala žijící v Česku Alisa Okťabrjovová, jež ve finále porazila hladce 6:2, 6:1 druhou nasazenou Sun Sin-žan z Číny. Sedmnáctiletá tenistka pražské Sparty se podle informací z klubu stane v nejbližších dnech oficiálně českou občankou.
Čtyřicátníci Marcel Granollers a Horacio Zeballos obhájili titul na tenisovém Roland Garros. Španělsko-argentinský pár ve finále čtyřhry porazil 6:4, 6:2 finsko-britské duo Harri Heliövaara, Henry Patten.
Zprávy ze dne 5. června 2026
Poslední český zástupce ve dvouhře končí. Tenista Jakub Menšík na Roland Garros do premiérového finále grandslamu nepostoupil. Němci Alexanderu Zverevovi podlehl 5:7, 2:6, 6:3 a 3:6. Více čtěte ZDE >>>
Kateřina Siniaková si zahraje na Roland Garros o čtvrtý titul ve čtyřhře. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou dnes porazily v semifinále kanadsko-brazilskou dvojici Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová suverénně 6:0, 6:1. V nedělním finále se utkají na pařížské antuce se srbsko-kazašskou dvojicí Aleksandra Kruničová, Anna Danilinová, nebo japonsko-tchajwanským párem Šuko Aojamaová, Liang En-šuo.
Siniaková s Townsendovou, které plní roli nasazených jedniček, porazily turnajové čtyřky Dabrowskou a Stefaniovou za 62 minut. Na Roland Garros postoupily společně do finále poprvé, vloni vypadly ve čtvrtfinále. Na letošním turnaji zatím přišly o jediný set.
Třicetiletá Siniaková triumfovala na pařížské antuce v letech 2018 a 2021 s Barborou Krejčíkovou a předloni s jinou Američankou Coco Gauffovou. Celkově česká tenistka bojuje o jedenáctý grandslamový titul z ženské čtyřhry, jeden má i z mixu.
Jakub Menšík bojuje s Alexandrem Zverevem o finále Roland Garros.
Tenisové Česko získalo posilu z Ruska. Sedmnáctiletá Alisa Okťabrevová postoupila v pátek do finále juniorky Roland Garros přes Janu Kovačkovou (5:7, 6:4, 6:3) v zápase, který mohl být brán za české derby. Chybí totiž již jen poslední formalita k tomu, aby Okťabrevová, hráčka TK Sparta Praha, oficiálně ukončila proces o udělení českého občanství. Více čtěte ZDE>>>
Olympijský šampion, vítěz 24 turnajů ATP, žádný vyhraný grandslam a tenisový talent od boha. Ale také člověk s kontroverzní minulostí. Připomeňte si příběh Alexandra Zvereva, dnešního soupeře Jakuba Menšíka (14.30). VÍCE ZDE>>>
Vymykají se představě o fanatických tenisových rodičích. Čtyřiapadesátiletí manželé z Prostějova, Kateřina a Michal Menšíkovi, vychovali semifinalistu Roland Garros po svém. Bez nátlaku a křiku. A v Paříži si teď společně s ním plní sen, je totiž dvě výhry od prvního grandlsamu. „Naším snem je, aby se Jakubovi dařilo a byl šťastný. Navíc strašně rádi cestujeme, takže nás baví, že můžeme fandit přímo na místě,“ líčí v obsáhlém rozhovoru před soubojem s Alexandrem Zverevem (14.30). VÍCE ZDE>>>
Zprávy ze dne 4. června 2026
Polská tenistka Maja Chwaliňská postoupila senzačně z kvalifikace až do finále Roland Garros. V semifinále porazila 7:6, 6:4 Rusku Dianu Šnajderovou.
Devatenáctiletá Mirra Andrejevová z Ruska postoupila poprvé do finále Roland Garros. Ukrajinku Maru Kosťukovou dnes porazila 6:1, 6:3.
Zprávy ze dne 3. června 2026
Polská tenistka Maja Chwaliňská senzačně postoupila z kvalifikace až do semifinále. Ve čtvrtfinále porazila 7:6, 6:3 Rusku Annu Kalinskou.
Ledově klidný, odhodlaný. Lekce z produktivity. Na hlavu nejmladšího grandslamového semifinalisty v dějinách českého i československého tenisu Jakuba Menšíka prší po třísetovém triumfu nad Joaem Fonsecou jen slova uznání. „Říkám vám, příštích deset let s ním bude mít tenisový svět plné ruce práce,“ prorokuje legendární Američan John McEnroe, expert Eurosportu. Více čtěte ZDE>>>
V polovině tiskové konference chytila tenistu Jakuba Menšíka křeč do nohy. O profesionalitě jeho týmu vypovídá fakt, že jeho španělský agent Guillermo Aylon přivedl během chvilky fyzioterapeut Sašu Jezdiče, jenž od dveří místnosti starostlivě dohlížel na semifinalistu Roland Garros. Téměř tříhodinový triumf nad Joaem Fonsecou 6:4, 6:3, 7:6 (3) byl opět vysilující, před dalším mačem s Alexandrem Zverevem má teď ale český borec dva dny odpočinku a hlásá: „Neříkám, že jsem favorit, ale šance, že to neskončí jen semifinále, je podle mě velká!“ Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 2. června 2026
Jakub Menšík se poprvé v kariéře probojoval do grandslamového semifinále. Dvacetiletý rodák z Prostějova porazil ve čtvrtfinále Roland Garros o rok mladšího Brazilce Joaa Fonsecu 6:4, 6:3, 7:6. V boji o finále vyzve v pátek světovou trojku Němce Alexandera Zvereva. Více čtěte ZDE >>>
Petr Nouza do semifinále čtyřhry nepostoupil. S Neilem Oberleitnerem prohráli s párem Vavassori, Bolelli 7:6, 1:6, 6:7.
Kateřina Siniaková prozradila zajímavou příhodu. Dostala nabídku být přímo u ostře sledovaného comebacku Sereny Williamsové k tenisu. Čtyřiačtyřicetiletá Američanka vyzvala nejlepší deblistku planety, zda s ní nechce spojit síly příští týden v londýnském Queensu, který bude dějištěm jejího návratu. Více čtěte ZDE >>>
Pokud Jakub Menšík postoupí do semifinále Roland Garros, bude jeho soupeřem Alexander Zverev. Německý tenista porazil 7:6, 6:1, 6:3 Rafaela Jódara.