Siniaková s Townsendovou ovládly čtyřhru na Roland Garros! Po finále došlo na slzy
Bravo! Tenistka Kateřina Siniaková vybojovala na Roland Garros čtvrtý titul ve čtyřhře a celkově získala jedenáctý grandslamový triumf v ženském deblu. S Američankou Taylor Townsendovou dnes porazily ve finále na pařížské antuce srbsko-kazašskou dvojici Aleksandra Kruničová, Anna Danilinová 6:2, 7:5. Splnily roli nasazených jedniček a získaly třetí společný titul. Při vyhlášení došlo také na emoce.
Siniaková s Townsendovou zvítězily nad turnajovými dvojkami za hodinu a 32 minut. Rodačka z Hradce Králové vybojovala celkově dvanáctý grandslamový titul, vloni vyhrála ještě Wimbledon v mixu. Na Roland Garros triumfovala po dvou letech, kdy v Paříži zvítězila s jinou Američankou Coco Gauffovou. V letech 2018 a 2021 uspěla také s Barborou Krejčíkovou.
Ziskem 11. grandslamového titulu v ženské čtyřhře se deblová světová jednička Siniaková přiblížila v historickém českém žebříčku Janě Novotné. Ta je v čele pořadí s dvanácti.
„Omlouvám se, trochu mě dojalo, čeho jsem dosáhla,“ řekla v rozhovoru na kurtu Siniaková, jež se během slavnostního ceremoniálu neubránila slzám. „Děkuji také své spoluhráčce. Strašně si to s ní na kurtu i mimo něj užívám. Jsem šťastná, že mohu být součástí její rodiny,“ dodala a poděkovala i v češtině mamince v hledišti.
Ve druhém setu dokázaly srovnat z 1:4 na 4:4
Česko-americká dvojice, která letos triumfovala také v Indian Wells, Miami a Madridu, vybojovala 23. vítězství z posledních 24 zápasů, do nichž nastoupila. Triumf na letošním Roland Garros přiřadily Siniaková s Townsendovou k titulům z loňského Australian Open a předloňského Wimbledonu.
„Říkala jsem, že pokud bude ona brečet, tak já taky,“ uvedla Townsendová a poděkování opětovala. „Bylo to těžkých sedm týdnů, kdy jsem byla bez svého syna. Hodně mi chyběl. Chci mu teď tuto cenu ukázat a doufám, že je na mě hrdý,“ dodala.
Finalistky předloňského Turnaje mistryň oplatily Kruničové a Danilinové čtvrtfinálové porážky z loňského Roland Garros nebo letošního Australian Open. Navázaly proti nim na březnové vítězství z Indian Wells.
Siniaková s Townsendovou vyhrály první set za 34 minut. Od stavu 1:2 nepovolily soupeřkám jediný game a pěti hrami v řadě získaly sadu ve svůj prospěch. Ve druhém setu musely dotahovat manko brejku. Uspěly, srovnaly z 1:4 na 4:4, v desátém gamu za stavu 4:5 ale čelily dvěma setbolům. Těžkou chvíli však nasazené jedničky ustály, vzápětí prolomily znovu soupeřkám servis a Siniaková poté dopodávala duel čistou hrou k vítězství.