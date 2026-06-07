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Siniakovou přemohly jen vlastní slzy. Vítala maminku a dojímala se po 11. grandslamu

Šampionky Taylor Townsendová a Kateřina Siniaková
Šampionky Taylor Townsendová a Kateřina SiniakováZdroj: ČTK
Účastnice finále ženské čtyřhry v Paříži, Siniaková přidala další titul
Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou ovládly čtyřhru na Roland Garros
Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou ovládly čtyřhru na Roland Garros
Kateřina Siniaková ve finále čtyřhry Roland Garros s Taylor Townsendovou
Kateřina Siniaková ve finále čtyřhry Roland Garros s Taylor Townsendovou
Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou ovládly čtyřhru na Roland Garros
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová ve finále čtyřhry na Roland Garros
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Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Roland Garros
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Když měla tenistka Kateřina Siniaková začít pronášet děkovnou řeč, raději jako první přenechala slovo spoluhráčce Taylor Townsendové. Do očí se jí samým dojetím draly slzy a hlas se lámal. Ač grandslamové tituly v jejím podání působí už jako rutina, každý úspěch prožívá třicetiletá žena velmi silně. Výjimkou nebyl ani ten její jedenáctý z dámské čtyřhry, který po boku americké spoluhráčky získala letos při Roland Garros. Ve finále zdolaly srbsko-kazachstánskou dvojici Aleksandra Kruničová, Anna Danilinová 6:2, 7:5.

Nejlepší deblistka třetího tisíciletí. Devátá nejúspěšnější sběratelka grandslamových titulů v dámské čtyřhře v dějinách profesionálního tenisu. Dvojnásobná olympijská šampionka.

Na deblové poměry je ve svých třiceti Kateřina Siniaková stále mladicí, přesto již dokázala naprosto legendární věci. Před osmi lety si s Barborou Krejčíkovou právě na Roland Garros otevřela grandslamový účet, nyní na Chatrierově stadionu slavila počtvrté a už je v dvouciferných dimenzích. Jedenáct pohárů z dámské čtyřhry a jeden z loňského wimbledonského mixu po boku Nizozemce Sema Verbeeka, to je její kolosální sbírka. Celkem má na kontě již 37 vyhraných turnajů, vůbec nejvíc ze všech aktivních hráček.

„Dneska jsem tu měla celou rodinu, konečně mě neviděli jen v televizi. Díky mami, že jsi to zvládla,“ zdravila Siniaková z kurtu maminku Hanu, která jí obratem poslala vzdušné polibky.

V čem tkví jejich kouzlo?

Objaly se stejně starou Taylor Townsendovou, levorukou Američankou podsadité postavy a širokého srdce, s níž nastupuje poslední dva roky. „Díky, že jsi mě vzala do rodiny. Ale se mnou je přeci pohoda hrát, jsem bezproblémová,“ vtipkovala Siniaková s mámou pětiletého syna Aubreyho. S Townsendovou slavily třetí grandslam a sedmý společný titul, dohromady mají úctyhodnou zápasovou bilanci 71:14.

„Myslím, že jsme tady odehrály opravdu skvělé zápasy. Některé z nich byly těžké, jiné možná o něco snazší. Rozhodně jsme měly skvělého týmového ducha. Opravdu tvrdě makáme a jsem na nás zkrátka pyšná, jak se snažíme zlepšovat, zlepšovat naši hru. Odvedly jsme skvělou práci,“ popisovala Siniaková tažení Paříži, kde dvojka favoritek přišla v šesti mačích o jediný set.

Společně právě teď vládnou dámské túře železnou rukou. Česko-americká dvojice, která letos triumfovala také v Indian Wells, Miami a Madridu, vybojovala 23. vítězství z posledních 24 zápasů, do nichž nastoupila.

V čem tkví jejich kouzlo? „Je hrozně fajn, když víte, že máte na druhé straně někoho, s kým si můžete cokoli otevřeně vyříkat. Můžete s ním mluvit, i když se zrovna necítíte dobře nebo vám to na kurtu herně nejde. Prostě to řeknete nahlas, k něčemu dojdete, udržíte věci v chodu a najdete řešení. Ale co je podle mě rozhodně naše velká zbraň, je to, že jsme kombinace levačky a pravačky. Chci říct, že je to hrozně nepříjemné. Moje a Taylorina hra jsou úplně odlišné. Myslím, že pro soupeřky je to vážně zrádné, protože můžeme měnit systém a hrát v podstatě cokoli, co chceme,“ prozradila světová jednička z Česka.

Je teprve půlka sezony a Siniaková, jež připsala na startu roku ještě trofej v Adelaide s Číňankou Šuaj Čang, už se letos těšila z pěti titulů. Jejím osobním maximem je šest pohárů za rok a tahle meta je víc než k překonání. Stejně jako výkon nejúspěšnější české deblistky historie Jany Novotné, která ovládla dvanáct grandslamů.

Další hrdinské skutky jistě ještě přijdou.

Grandslamové tituly Kateřiny Siniakové

Kategorie

Turnaj

Tituly

Roky

Čtyřhra

Australian Open

3x

2022, 2023, 2025

Čtyřhra

Roland Garros

4x

2018, 2021, 2024, 2026

Čtyřhra

Wimbledon

3x

2018, 2022, 2024

Čtyřhra

US Open

1x

2022

Smíšená čtyřhra

Wimbledon

1x

2025

S kým vyhrávala Kateřina Siniaková grandslamové tituly

Spoluhráčka

Počet grandslamových titulů

Barbora Krejčíková

7

Taylor Townsendová

3

Coco Gauffová

1

Nejvíc deblových titulů aktivních hráček

Pořadí

Hráčka

Počet titulů

1.

KATEŘINA SINIAKOVÁ

37

2.

Sara Erraniová (It.)

36

3.

Sie Šu-wej (Tchaj-wan)

36

4.

Bethanie Matteková-Sandsová (USA)

30

4.

Kristina Mladenovicová (Fr.)

30

KonecLIVE
267025

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