Siniakovou přemohly jen vlastní slzy. Vítala maminku a dojímala se po 11. grandslamu
Když měla tenistka Kateřina Siniaková začít pronášet děkovnou řeč, raději jako první přenechala slovo spoluhráčce Taylor Townsendové. Do očí se jí samým dojetím draly slzy a hlas se lámal. Ač grandslamové tituly v jejím podání působí už jako rutina, každý úspěch prožívá třicetiletá žena velmi silně. Výjimkou nebyl ani ten její jedenáctý z dámské čtyřhry, který po boku americké spoluhráčky získala letos při Roland Garros. Ve finále zdolaly srbsko-kazachstánskou dvojici Aleksandra Kruničová, Anna Danilinová 6:2, 7:5.
Nejlepší deblistka třetího tisíciletí. Devátá nejúspěšnější sběratelka grandslamových titulů v dámské čtyřhře v dějinách profesionálního tenisu. Dvojnásobná olympijská šampionka.
Na deblové poměry je ve svých třiceti Kateřina
„Dneska jsem tu měla celou rodinu, konečně mě neviděli jen v televizi. Díky mami, že jsi to zvládla,“ zdravila Siniaková z kurtu maminku Hanu, která jí obratem poslala vzdušné polibky.
V čem tkví jejich kouzlo?
Objaly se stejně starou Taylor Townsendovou, levorukou Američankou podsadité postavy a širokého srdce, s níž nastupuje poslední dva roky. „Díky, že jsi mě vzala do rodiny. Ale se mnou je přeci pohoda hrát, jsem bezproblémová,“ vtipkovala Siniaková s mámou pětiletého syna Aubreyho. S Townsendovou slavily třetí grandslam a sedmý společný titul, dohromady mají úctyhodnou zápasovou bilanci 71:14.
„Myslím, že jsme tady odehrály opravdu skvělé zápasy. Některé z nich byly těžké, jiné možná o něco snazší. Rozhodně jsme měly skvělého týmového ducha. Opravdu tvrdě makáme a jsem na nás zkrátka pyšná, jak se snažíme zlepšovat, zlepšovat naši hru. Odvedly jsme skvělou práci,“ popisovala Siniaková tažení Paříži, kde dvojka favoritek přišla v šesti mačích o jediný set.
Společně právě teď vládnou dámské túře železnou rukou. Česko-americká dvojice, která letos triumfovala také v Indian Wells, Miami a Madridu, vybojovala 23. vítězství z posledních 24 zápasů, do nichž nastoupila.
V čem tkví jejich kouzlo? „Je hrozně fajn, když víte, že máte na druhé straně někoho, s kým si můžete cokoli otevřeně vyříkat. Můžete s ním mluvit, i když se zrovna necítíte dobře nebo vám to na kurtu herně nejde. Prostě to řeknete nahlas, k něčemu dojdete, udržíte věci v chodu a najdete řešení. Ale co je podle mě rozhodně naše velká zbraň, je to, že jsme kombinace levačky a pravačky. Chci říct, že je to hrozně nepříjemné. Moje a Taylorina hra jsou úplně odlišné. Myslím, že pro soupeřky je to vážně zrádné, protože můžeme měnit systém a hrát v podstatě cokoli, co chceme,“ prozradila světová jednička z Česka.
Je teprve půlka sezony a Siniaková, jež připsala na startu roku ještě trofej v Adelaide s Číňankou Šuaj Čang, už se letos těšila z pěti titulů. Jejím osobním maximem je šest pohárů za rok a tahle meta je víc než k překonání. Stejně jako výkon nejúspěšnější české deblistky historie Jany Novotné, která ovládla dvanáct grandslamů.
Další hrdinské skutky jistě ještě přijdou.
Grandslamové tituly Kateřiny Siniakové
Kategorie
Turnaj
Tituly
Roky
Čtyřhra
Australian Open
3x
2022, 2023, 2025
Čtyřhra
Roland Garros
4x
2018, 2021, 2024, 2026
Čtyřhra
Wimbledon
3x
2018, 2022, 2024
Čtyřhra
US Open
1x
2022
Smíšená čtyřhra
Wimbledon
1x
2025
S kým vyhrávala Kateřina Siniaková grandslamové tituly
Spoluhráčka
Počet grandslamových titulů
Barbora Krejčíková
7
Taylor Townsendová
3
Coco Gauffová
1
Nejvíc deblových titulů aktivních hráček
Pořadí
Hráčka
Počet titulů
1.
KATEŘINA SINIAKOVÁ
37
2.
Sara Erraniová (It.)
36
3.
Sie Šu-wej (Tchaj-wan)
36
4.
Bethanie Matteková-Sandsová (USA)
30
4.
Kristina Mladenovicová (Fr.)
30