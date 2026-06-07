Velký český úspěch na Roland Garros! Siniaková s Townsendovou ovládly finále čtyřhry
Tenistka Kateřina Siniaková vybojovala na Roland Garros čtvrtý titul ve čtyřhře a celkově získala jedenáctý grandslamový triumf v ženském deblu. S Američankou Taylor Townsendovou dnes porazily ve finále na pařížské antuce srbsko-kazašskou dvojici Aleksandra Kruničová, Anna Danilinová 6:2, 7:5. Splnily roli nasazených jedniček a získaly třetí společný titul.
Siniaková s Townsendovou zvítězily nad turnajovými dvojkami za hodinu a 32 minut. Rodačka z Hradce Králové vybojovala dvanáctý grandslamový titul, vloni vyhrála ještě Wimbledon v mixu. Na Roland Garros triumfovala po dvou letech, kdy v Paříži zvítězila s jinou Američankou Coco Gauffovou. V letech 2018 a 2021 uspěla také s Barborou Krejčíkovou.
Ziskem 11. grandslamového titulu v ženské čtyřhře se deblová světová jednička Siniaková přiblížila v historickém českém žebříčku Janě Novotné. Ta je v čele pořadí s dvanácti tituly.