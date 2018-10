Kerberová porazila na Turnaji mistryň Ósakaovou a udržela šanci na postup

Pokud Nizozemka Kiki Bertensová ve druhém utkání dne zvítězí nad Američankou Sloane Stephensovou, stane se s předstihem vítězkou skupiny. Kerberová a Stephensová by v pátek hrály o druhé postupové místo. Stephensová si zajistí postup ze skupiny dvousetovou výhrou nad Bertensovou.

Vítězka Wimbledonu Kerberová si jako první v utkání udržela servis a vedla 3:1. Za stavu 5:4 se Němka dostala ze stavu 0:40, odvrátila proti šampionce US Open pět brejkbolů a první set uzavřela. Ve druhém Kerberová prohrávala 0:2 a 1:3, přesto podávala za stavu 5:4 na výhru, ale radost musela odložit. Ósakaová se výrazně zlepšila a třemi hrami v řadě si vynutila třetí sadu.

V ní přišel rozhodující brejk nečekaně. Ósaková už vedla 40:15 a měla na raketě vítězný úder. Kerberová už výměnu vypouštěla, ale Japonka poslala míč přímo na ni a Němce se povedl lob. Kerberová game otočila a o svůj servis už nepřišla. Zápas vyhrála po další chybě Ósakaové za dvě a půl hodiny.

"Bylo to skvělý zápas a boj od prvního do posledního míče. Do semifinále to je ještě dlouhá cesta, ale mám výhru a ta se počítá," řekla Kerberová.

