Turnaj mistryň 2019 | Bartyová - Kvitová ŽIVĚ, boj o postup ONLINE | iSport.cz

Světová šestka Kvitová podlehla Naomi Ósakaové i Švýcarce Belindě Bencicové. S australskou vítězkou Roland Garros Bartyovou má pozitivní bilanci 4:2, ale poslední dvě vzájemná utkání letos prohrála.

Pokud by dnes Kvitová zvítězila ve třech setech, musela by čekat na výsledek závěrečného duelu Červené skupiny mezi Bencicovou a náhradnicí Kiki Bertensovou z Nizozemska.

Pokud by vyhrála Bencicová, nebo by Bertensová zvítězila 2:0 na sety, postoupila by Češka. Pokud by Bertensová vyhrála ve třech setech, rozhodovalo by vyšší procento vyhraných gamů mezi Kvitovou, Bartyovou a Bencicovou.

Červená skupina Z V R P Skóre B 1. Bartyová 2 1 1 3:3 1 2. Benčičová 2 1 1 3:3 1 3. Bertensová 1 1 0 2:1 1 4. Kvitová 2 0 2 2:4 0

Siniaková s Krejčíkovou si finále nezahrají

Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkovou prohrály přímý souboj o postup do semifinále čtyřhry na Turnaji mistryň v Šen-čenu. Loni české tenistky při společné premiéře na závěrečné akci sezony došly v Singapuru až do finále, dnes podlehly australsko-čínské dvojici Samantha Stosurová, Čang Šuaj 3:6, 6:7 a skončily ve skupině třetí.

V minulé sezoně Siniaková s Krejčíkovou vyhrály grandslamy Roland Garros i Wimbledon a byly světovými jedničkami. Letos tak oslnivý rok neprožily, ale navzdory zranění Krejčíkové z US Open se na Turnaj mistryň kvalifikovaly. Deblové vítězky turnajů v Torontu a Linci dnes měly šanci zápas prodloužit do super-tiebreaku, jenže zahodily sedm setbolů.

Stosurová s Čang Šuaj získaly díky třem brejkům první set, ale ve druhém Češky vedly už 5:1. Náskok však ztratily a nedoplnily ve Fialové skupině už jisté postupující Barboru Strýcovou s tchaj-wanskou spoluhráčkou Sie Šu-wej.

Tabulka: