Turnaj mistryň ONLINE: Krejčíková - Gauffová. Češka útočí na postup

Šance na postup do semifinále stále žije. Barbora Krejčíková dnes nastoupí do závěrečného zápasu Oranžové skupiny na Turnaji mistryň proti Coco Gauffové. Američanka už má jistý postup, Češka potřebuje nutně jakkoliv vyhrát. Pokud by utkání zvládla úspěšně ve dvou setech, vyhnula by se navíc v semifinále světové jedničce Aryně Sabalenkové. Utkání v Rijádu startuje v 16 hodin, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.cz.