Podnikatel Petera opět touží po Turnaji mistryň. Třeba už letos v Ostravě, prozrazuje
Sportovní podnikatel Tomáš Petera dál pronásleduje velký cíl – přivést tenisový Turnaj mistryň do Česka. Vlajková akce WTA definitivně opouští od sezony 2027 saúdskoarabský Rijád, nejen kvůli bezpečnostní situaci na Blízkém východě se tam ale nemusí uskutečnit už ani letos. A ročník, kdy má česká jednička Karolína Muchová našlápnuto mezi osmičku účastnic, pětapadesátiletého byznysmena eminentně zajímá. A věří, že je šance ho přetáhnout do Ostravy, jak uvedl v exkluzivním rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
Díky, svůj úkol jste splnili, už vás nepotřebujeme. S takovou se Rijád rozloučil s organizací WTA a nevyužil pořadatelskou opci na dámské Masters pro sezonu 2027. Ani letošní ročník turnaje však v Saúdské Arábii nemusí z několika důvodů proběhnout. A zde vstupují opět do hry ambice Tomáše Petery.
Jste v kontaktu s vedením WTA ohledně Turnaje mistryň?
„V pravidelném, poslední dobou i častějším. S Marinou (Stortiovou, generální ředitelkou společnosti WTA Ventures, jež řídí komerční aktivity WTA) a spol. diskutujeme možnosti teoreticky i letošního roku a pak budoucnosti. Jelikož se známe, protože jsme v procesu už delší dobu, tak oni přesně vědí, co od nás můžou čekat. A my zhruba víme, co čekáme od nich.“
Zkušenosti s WTA nemáte osobně ale nejlepší. V roce 2023 jste byl favoritem na zisk Turnaje mistryň, než někdejší šéf WTA Steve Simon prosadil na poslední chvíli mexický Cancún a ani vám to nedal vědět. Zlepšily se po jeho odchodu vaše vztahy s WTA?