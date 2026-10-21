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Hotovo! Muchová má jistou účast na Turnaji mistryň, na něm se představí i Nosková

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Karolína Muchová nehraje, dostane se i tak na Turnaj mistryň?
Karolína Muchová nehraje, dostane se i tak na Turnaj mistryň?
Karolína Muchová získala ve finále první český bod
Karolína Muchová získala ve finále první český bod
Karolína Muchová získala ve finále první český bod
Karolína Muchová získala ve finále první český bod
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ČTK, iSport.cz
Turnaj mistryň
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Karolína Muchová má stejně jako Linda Nosková jistou účast na tenisovém Turnaji mistryň. Rozhodla o tom dnešní skreč Ukrajinky Marty Kosťukové v 2. kole turnaje v Ning-po proti Rusce Jekatěrině Alexandrovové za stavu 4:6. Třicetiletá Muchová zkompletovala osmičku singlistek pro závěrečný podnik sezony, který se uskuteční od 8. do 15. listopadu v Indian Wells.

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Letošní wimbledonská finalistka Muchová se na Turnaj mistryň kvalifikovala podruhé. Před třemi lety nakonec v Cancúnu nestartovala kvůli zranění zápěstí. Ve čtyřhře se v Indian Wells představí také deblová světová jednička Kateřina Siniaková.

43 výher v sezoně

Muchová letos vedle finálové účasti ve Wimbledonu získala i dva tituly. V únoru ovládla turnaj WTA1000 v Dauhá a poté uspěla v červnu na trávě v Bad Homburgu. Celkem vyhrála v sezoně 43 zápasů. V žebříčku WTA jí patří sedmé místo.

Kromě Kosťukové mohla v posledních týdnech Muchovou připravit o účast na Turnaji mistryň ještě Polka Iga Šwiateková. Ani šestinásobná grandslamová šampionka ale neuspěla. Minulý týden vypadla ve Wu-chanu v semifinále a z turnaje v Ning-po odstoupila kvůli zranění stehna.

Nosková s Muchovou postupem na Turnaj mistryň prodloužily úspěšnou sérii českých tenistek. Ve dvouhře mělo Česko na finále WTA Tour zástupkyně ve 13 z posledních 15 ročníků.

V Indian Wells budou hrát dvouhru také Jelena Rybakinová z Kazachstánu, Běloruska Aryna Sabalenková, Američanky Coco Gauffová a Jessica Pegulaová, Ruska Mirra Andrejevová a Ukrajinka Elina Svitolinová.

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