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Chudší o miliony dolarů. Noskové a Muchové snížili pro Masters odměny, závod s muži končí

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Jan Jaroch
Jan Jaroch
Turnaj mistryň
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Ženská tenisová asociace vyvěsila bílou vlajku. Azyl Turnaje mistryň v Rijádu skončil předčasně již po dvou letech kvůli geopolitické situaci i ochladnutí zájmu Saúdů. Dámské Masters má tak za šest let páté pořadatelské místo. A byť kalifornské Indian Wells nabízí krásný areál i lákavé podzimní teploty šplhající ke třiceti stupňům, tenistky na stěhování doplácejí. Dotace akce se snížila o 5,5 milionu dolarů na současných 10 milionů. Mrzutá zpráva i pro dvě české účastnice Lindu Noskovou s Karolínou Muchovou.

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Zatímco v minulých letech se WTA chlubila, že její vlajková loď má stejnou finanční dotaci jako mužské vyvrcholení sezony, letos je skóre 10 ku 15,75 ve prospěch mužů.

Ještě loni v Rijádu si přitom hráčky rozdělily 15,5 milionu dolarů, neporažená šampionka Jelena Rybakinová brala šek na 5,235 milionu dolarů, což byla největší jednorázová odměna v dějinách ženského sportu. Letos by si za stejný počin přišla „jen“ na 3,370 milionu dolarů.

Proč přišel pokles odměn

Ropné dolary v rozpočtu chybí. Saúdové vyhodnotili ženský tenis jako méně zajímavý, po dvou ze tří nasmlouvaných let od kontraktu na Turnaj mistryň odstoupili a pozornost upřeli na nový projekt – mužský turnaj kategorie ATP 1000. Ten by měl být spuštěn v Rijádu v nejbližších letech.

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Současné Indian Wells je tak last minute krizovým řešením, WTA ho údajně musí z velké části financovat z vlastních zdrojů. I proto přišel pokles odměn o třetinu, který koresponduje se zprávami, že WTA prodělává, a pokud nenarovná své hospodaření, hrozí jí do roka bankrot.

V sezonách 2027-29 se dámské Masters přesune do amerického Charlotte, kde se bude v aréně pro basketbalovou NBA hrát místo tradičních osmi pouze pět dnů.

Na centrálním kurtu se hrát nebude

Když se hrál naposledy Turnaj mistryň pod otevřeným nebem, přišel velký průšvih. V mexickém Cancúnu v roce 2023 panovalo během období dešťů psí počasí, jež se spolu se žalostným zázemím turnaje podepsalo na světové ostudě.

Nyní nic takového nehrozí, předpověď pro Indian Wells hlásí vymetenou oblohu a horko. Aby kulisy nepůsobily zle, nebude se hrát na centrálním kurtu pro 16 000 diváků, nýbrž na druhém největším s poloviční kapacitou.

„Za mě to je dobré řešení, centrák v Indian Wells je fakt ohromný, zaplnit tenhle kurt by bylo složitý a v televizi by to asi nevypadalo hezky,“ míní Barbora Strýcová, kapitánka českého týmu pro BJK Cup. „Jinak je ale tohle dějiště skvělá volba. Indian Wells je jeden z nejlepších a nejhezčích turnajů z celého roku.“

Prize money na Turnaji mistryň (dvouhra)

Fáze / PoložkaOdměna (USD)
Nástup k turnaji220 000 USD
Za každou výhru ve skupině230 000 USD
Vítězství v semifinále820 000 USD
Vítězství ve finále1 640 000 USD
Maximální zisk (neporažená vítězka)3 370 000 USD

Dotace posledních Turnajů mistryň

RokMísto konáníCelková dotace
2026Indian Wells10,00 mil. USD
2025Rijád15,50 mil. USD
2024Rijád15,25 mil. USD
2023Cancún9,00 mil. USD
2022Fort Worth5,00 mil. USD
2021Guadalajara5,00 mil. USD
2020nehráno
2019Šen-čen14,00 mil. USD
2018Singapur7,00 mil. USD

Fakta o Turnaji mistryň v Indian Wells:

  • Kdy: neděle 8. listopadu - neděle 15. listopadu
  • Kde: Indian Wells, USA, beton
  • Formát: tenistky jsou rozděleny po čtyřech do dvou skupin, první dvě z každé skupiny postupují do semifinále
  • Celkové prize money: 10,0 milionů USD
  • Loňská vítězka: Jelena Rybakinová (Kaz.)

Z historie Turnaje mistryň:

  • Počet odehraných ročníků: 54
  • První ročník: 1972
  • Nejvíc vítězství: Martina Navrátilová (USA) - 8
  • Poznámka: Indian Wells je šestnáctým hostitelským městem Turnaje mistryň, předchozími pořadateli byly Boca Raton, Los Angeles, New York, Oakland, Mnichov, Madrid, Dauhá, Istanbul, Singapur, Šen-čen, Guadalajara, Forth-Worth, Cancún a Rijád.

Počet účastí českých a čs. tenistek na Turnaji mistryň v singlu:

  • 11 - Helena Suková
  • 10 - Jana Novotná
  • 7 - Hana Mandlíková
  • 7 - Petra Kvitová
  • 5 - Karolína Plíšková
  • 2 - Barbora Krejčíková
  • 2 - Martina Navrátilová
  • 1 - Lucie Šafářová
  • 1 - Markéta Vondroušová
  • 1 - Linda Nosková
  • 1 - Karolína Muchová
  • Poznámka: Martina Navrátilová si poté, co v roce 1975 přišla o čs. občanství, připsala dalších 19 účastí včetně osmi titulů. Hana Mandlíková už při svém posledním startu v roce 1989 reprezentovala Austrálii.

Poslední šampionky Turnaje mistryň

RokMísto konáníVítězka
2016SingapurDominika Cibulková (SR)
2017SingapurCaroline Wozniacká (Dán.)
2018SingapurElina Svitolinová (Ukr.)
2019Šen-čenAshleigh Bartyová (Aus.)
2020nehráno
2021GuadalajaraGarbiñe Muguruzaová (Šp.)
2022Fort WorthCaroline Garciaová (Fr.)
2023CancúnIga Šwiateková (Pol.)
2024RijádCoco Gauffová (USA)
2025RijádJelena Rybakinová (Kaz.)

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