Chudší o miliony dolarů. Noskové a Muchové snížili pro Masters odměny, závod s muži končí
Ženská tenisová asociace vyvěsila bílou vlajku. Azyl Turnaje mistryň v Rijádu skončil předčasně již po dvou letech kvůli geopolitické situaci i ochladnutí zájmu Saúdů. Dámské Masters má tak za šest let páté pořadatelské místo. A byť kalifornské Indian Wells nabízí krásný areál i lákavé podzimní teploty šplhající ke třiceti stupňům, tenistky na stěhování doplácejí. Dotace akce se snížila o 5,5 milionu dolarů na současných 10 milionů. Mrzutá zpráva i pro dvě české účastnice Lindu Noskovou s Karolínou Muchovou.
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Zatímco v minulých letech se WTA chlubila, že její vlajková loď má stejnou finanční dotaci jako mužské vyvrcholení sezony, letos je skóre 10 ku 15,75 ve prospěch mužů.
Ještě loni v Rijádu si přitom hráčky rozdělily 15,5 milionu dolarů, neporažená šampionka Jelena Rybakinová brala šek na 5,235 milionu dolarů, což byla největší jednorázová odměna v dějinách ženského sportu. Letos by si za stejný počin přišla „jen“ na 3,370 milionu dolarů.
Proč přišel pokles odměn
Ropné dolary v rozpočtu chybí. Saúdové vyhodnotili ženský tenis jako méně zajímavý, po dvou ze tří nasmlouvaných let od kontraktu na Turnaj mistryň odstoupili a pozornost upřeli na nový projekt – mužský turnaj kategorie ATP 1000. Ten by měl být spuštěn v Rijádu v nejbližších letech.
Současné Indian Wells je tak last minute krizovým řešením, WTA ho údajně musí z velké části financovat z vlastních zdrojů. I proto přišel pokles odměn o třetinu, který koresponduje se zprávami, že WTA prodělává, a pokud nenarovná své hospodaření, hrozí jí do roka bankrot.
V sezonách 2027-29 se dámské Masters přesune do amerického Charlotte, kde se bude v aréně pro basketbalovou NBA hrát místo tradičních osmi pouze pět dnů.
Na centrálním kurtu se hrát nebude
Když se hrál naposledy Turnaj mistryň pod otevřeným nebem, přišel velký průšvih. V mexickém Cancúnu v roce 2023 panovalo během období dešťů psí počasí, jež se spolu se žalostným zázemím turnaje podepsalo na světové ostudě.
Nyní nic takového nehrozí, předpověď pro Indian Wells hlásí vymetenou oblohu a horko. Aby kulisy nepůsobily zle, nebude se hrát na centrálním kurtu pro 16 000 diváků, nýbrž na druhém největším s poloviční kapacitou.
„Za mě to je dobré řešení, centrák v Indian Wells je fakt ohromný, zaplnit tenhle kurt by bylo složitý a v televizi by to asi nevypadalo hezky,“ míní Barbora Strýcová, kapitánka českého týmu pro BJK Cup. „Jinak je ale tohle dějiště skvělá volba. Indian Wells je jeden z nejlepších a nejhezčích turnajů z celého roku.“
Prize money na Turnaji mistryň (dvouhra)
|Fáze / Položka
|Odměna (USD)
|Nástup k turnaji
|220 000 USD
|Za každou výhru ve skupině
|230 000 USD
|Vítězství v semifinále
|820 000 USD
|Vítězství ve finále
|1 640 000 USD
|Maximální zisk (neporažená vítězka)
|3 370 000 USD
Dotace posledních Turnajů mistryň
|Rok
|Místo konání
|Celková dotace
|2026
|Indian Wells
|10,00 mil. USD
|2025
|Rijád
|15,50 mil. USD
|2024
|Rijád
|15,25 mil. USD
|2023
|Cancún
|9,00 mil. USD
|2022
|Fort Worth
|5,00 mil. USD
|2021
|Guadalajara
|5,00 mil. USD
|2020
|—
|nehráno
|2019
|Šen-čen
|14,00 mil. USD
|2018
|Singapur
|7,00 mil. USD
Fakta o Turnaji mistryň v Indian Wells:
- Kdy: neděle 8. listopadu - neděle 15. listopadu
- Kde: Indian Wells, USA, beton
- Formát: tenistky jsou rozděleny po čtyřech do dvou skupin, první dvě z každé skupiny postupují do semifinále
- Celkové prize money: 10,0 milionů USD
- Loňská vítězka: Jelena Rybakinová (Kaz.)
Z historie Turnaje mistryň:
- Počet odehraných ročníků: 54
- První ročník: 1972
- Nejvíc vítězství: Martina Navrátilová (USA) - 8
- Poznámka: Indian Wells je šestnáctým hostitelským městem Turnaje mistryň, předchozími pořadateli byly Boca Raton, Los Angeles, New York, Oakland, Mnichov, Madrid, Dauhá, Istanbul, Singapur, Šen-čen, Guadalajara, Forth-Worth, Cancún a Rijád.
Počet účastí českých a čs. tenistek na Turnaji mistryň v singlu:
- 11 - Helena Suková
- 10 - Jana Novotná
- 7 - Hana Mandlíková
- 7 - Petra Kvitová
- 5 - Karolína Plíšková
- 2 - Barbora Krejčíková
- 2 - Martina Navrátilová
- 1 - Lucie Šafářová
- 1 - Markéta Vondroušová
- 1 - Linda Nosková
- 1 - Karolína Muchová
- Poznámka: Martina Navrátilová si poté, co v roce 1975 přišla o čs. občanství, připsala dalších 19 účastí včetně osmi titulů. Hana Mandlíková už při svém posledním startu v roce 1989 reprezentovala Austrálii.
Poslední šampionky Turnaje mistryň
|Rok
|Místo konání
|Vítězka
|2016
|Singapur
|Dominika Cibulková (SR)
|2017
|Singapur
|Caroline Wozniacká (Dán.)
|2018
|Singapur
|Elina Svitolinová (Ukr.)
|2019
|Šen-čen
|Ashleigh Bartyová (Aus.)
|2020
|—
|nehráno
|2021
|Guadalajara
|Garbiñe Muguruzaová (Šp.)
|2022
|Fort Worth
|Caroline Garciaová (Fr.)
|2023
|Cancún
|Iga Šwiateková (Pol.)
|2024
|Rijád
|Coco Gauffová (USA)
|2025
|Rijád
|Jelena Rybakinová (Kaz.)