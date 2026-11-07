Mistryně jdou do boje: dvě české debutantky, záchrana frustrující sezony a hrozba z Ruska
Společnost letošních grandslamových vítězek či šampionek prestižních akcí WTA 1000 se sletěla do Indian Wells, aby v azylu kalifornské pouště zabojovala o poslední velký titul roku. Popáté za posledních deset ročníků se mezi hvězdami sezony představí i dvě Češky – tentokrát debutantky Linda Nosková s Karolínou Muchovou. Akci v Coachella Valley otevře v neděli od 21.00 českého času právě wimbledonská královna Nosková proti největší favoritce a světové jedničce Jeleně Rybakinové. Kdo jsou účastnice WTA Finals a jaké mají vyhlídky?
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Jelena Rybakinová (1-Kaz.)
- Skupina 1
- Věk: 27
- Výška: 184 cm
- Letošní bilance: 54:14
- Letošní tituly: 4
- Letošní prize money: 11,1 mil. USD
- Počet startů na Turnaji mistryň: 4
- Nejlépe na Turnaji mistryň: vítězka (2025)
- Bilance na Turnaji mistryň: 7:4
Loňská šampionka se pokusí obhájit titul z Masters, což se naposledy povedlo před dvanácti lety Sereně Williamsové. Se čtyřmi letošními tituly a 54 vítěznými zápasy vévodí statistikám WTA Tour a na startu Turnaje mistryň platí za největší favoritku. I díky svému ničivému servisu, s 438 esy v 68 zápasech (průměr 6,4) opět jasně vyhrála i tuto statistiku. Byť druhá Linda Nosková má 347 es z 50 utkání, což značí vyšší průměr (6,9).
Coco Gauffová (4-USA)
- Skupina 1
- Věk: 22
- Výška: 175 cm
- Letošní bilance: 47:15
- Letošní tituly: 1
- Letošní prize money: 7,0 mil. USD
- Počet startů na Turnaji mistryň: 5
- Nejlépe na Turnaji mistryň: vítězka (2024)
- Bilance na Turnaji mistryň: 7:8
V pouhých dvaadvaceti letech ji čeká již pátý start na Turnaji mistryň. Otázkou je, v jaké pohodě dorazí. Od US Open odehrála jediný turnaj v Pekingu, po němž čelila rasistickým urážkám a odhlásila se z dalších akcí. Podnik na domácí půdě v Kalifornii by však měl šampionce Masters z roku 2024 svědčit. Potvrdí neoslnivou, ale vyrovnanou sezonu, během níž poprvé postoupila alespoň do čtvrtfinále na třech grandslamech?
Jessica Pegulaová (5-USA)
- Skupina 1
- Věk: 32
- Výška: 170 cm
- Letošní bilance: 50:14
- Letošní tituly: 2
- Letošní prize money: 5,8 mil. USD
- Počet startů na Turnaji mistryň: 5
- Nejlépe na Turnaji mistryň: finále (2023)
- Bilance na Turnaji mistryň: 6:8
Veteránka zrovna pomalý povrch v Indian Wells nezbožňuje, nikdy v kariéře tam nedošla dál než do čtvrtfinále. Se závěrečným podnikem roku už má ale své bohaté zkušenosti, startuje na něm popáté. Před třemi lety v mexickém Cancúnu se probojovala až do finále.
LINDA NOSKOVÁ (8)
- Skupina 1
- Věk: 21
- Výška: 179 cm
- Letošní bilance: 40:15
- Letošní tituly: 2
- Letošní prize money: 7,6 mil. USD
- Počet startů na Turnaji mistryň: 1
- Nejlépe na Turnaji mistryň: debut
- Bilance na Turnaji mistryň: 0:0
Je druhou nejmladší a žebříčkově nejhůř umístěnou tenistkou v turnaji. Svým nátlakovým tenisem a mentální odolností tak skvěle demonstrovanou během wimbledonského finále se však může prosadit. Tak jako letos na jaře, kdy se probojovala v Indian Wells až do semifinále. Ani po červencovém triumfu na londýnském grandslamu se nezasekla a nastřádala od něj bilanci 11:4, z níž vystupuje tažení do čtvrtfinále US Open a dokonalé představení při finálovém turnaji o BJK Cup.
Aryna Sabalenková (2-Běl.)
- Skupina 2
- Věk: 28
- Výška: 182 cm
- Letošní bilance: 47:11
- Letošní tituly: 3
- Letošní prize money: 8,1 mil. USD
- Počet startů na Turnaji mistryň: 6
- Nejlépe na Turnaji mistryň: finále (2022 a 2025)
- Bilance na Turnaji mistryň: 11:9
Má za sebou frustrující sezonu, během jejíž většiny vládla žebříčku, ale poprvé po čtyřech letech nedokázala získat jediný grandslam. Titul na Turnaji mistryň ještě nikdy nezískala a představoval by vítanou náplast. Velkou otázkou však je její motivace. Od US Open nastoupila pouze na dvou turnajích a prohrála dva ze tří zápasů. Loňská finalistka má o čem přesvědčovat.
Mirra Andrejevová (3-Rus.)
- Skupina 2
- Věk: 19
- Výška: 175 cm
- Letošní bilance: 50:16
- Letošní tituly: 3
- Letošní prize money: 7,2 mil. USD
- Počet startů na Turnaji mistryň: 1
- Nejlépe na Turnaji mistryň: debut
- Bilance na Turnaji mistryň: 0:0
V devatenácti letech je nejmladší účastnicí letošního Masters a vzhledem k titulu z Indian Wells ze sezony 2025 jednou ze spolufavoritek. Na jaře se zařadila mezi grandslamové šampionky díky triumfu na Roland Garros, poprvé v sezoně dosáhla na metu 50 vítězných zápasů. Stále však ze svého tenisu nevyčistila mentální propady a výlevy, které jí v očích fanoušků na popularitě nepřidávají.
Elina Svitolinová (6-Ukr.)
- Skupina 2
- Věk: 32
- Výška: 174 cm
- Letošní bilance: 50:17
- Letošní tituly: 2
- Letošní prize money: 4,5 mil. USD
- Počet startů na Turnaji mistryň: 4
- Nejlépe na Turnaji mistryň: vítězka (2018)
- Bilance na Turnaji mistryň: 10:3
Po nečekaném oznámení rozvodu s Gaelem Monfilsem, který iniciovala, se ocitla pod palbou veřejnosti. A od té doby nenastoupila k zápasu. Nyní se vrací, na WTA Finals se představí poprvé po sedmi letech a může oživit zašlé vzpomínky. V roce 2018 naleštěnou akci vyhrála a celkově na ní má extrémně kladné zápasové skóre 10:3.
KAROLÍNA MUCHOVÁ (7)
- Skupina 2
- Věk: 30
- Výška: 180 cm
- Letošní bilance: 43:12
- Letošní tituly: 2
- Letošní prize money: 5,0 mil. USD
- Počet startů na Turnaji mistryň: 1
- Nejlépe na Turnaji mistryň: debut
- Bilance na Turnaji mistryň: 0:0
Nejlepší sezonu kariéry zakončí debutem na WTA Finals. Už před třemi lety si na turnaji účast vybojovala, ale kvůli zranění zápěstí v Cancúnu nestartovala. Měla by dorazit odpočatá, skoro měsíc nehrála a věřila svým výsledkům, že ji do Indian Wells dostanou. Tak se i stalo a akci rozsvítí svým kreativním tenisem. I velká jména umí porážet, letos má skóre se soupeřkami z top 10 respektuhodných 6:5.