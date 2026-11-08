ONLINE: Kosťuková - Nosková. Češka zahajuje svůj premiérový Turnaj mistryň
Tenistka Linda Nosková zahajuje zápasem proti Martě Kosťukové celý Turnaj mistryň v Indian Wells. Česká debutantka se měla původně na úvod střetnout se světovou jedničkou Jelenou Rybakinovou, obhájkyně titulu se však z finále sezony kvůli zdravotním problémům odhlásila a místo ní byla do turnaje zařazena náhradnice Kosťuková. Dokáže ji Nosková porazit? Sledujte ONLINE přenos utkání na iSportu.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.