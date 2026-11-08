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ONLINE: Kosťuková - Nosková. Češka zahajuje svůj premiérový Turnaj mistryň

Linda Nosková vstupuje do Turnaje mistryň
Linda Nosková vstupuje do Turnaje mistryňZdroj: Instagram
iSport.cz
ČTK
iSport.cz, ČTK
Turnaj mistryň
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Tenistka Linda Nosková zahajuje zápasem proti Martě Kosťukové celý Turnaj mistryň v Indian Wells. Česká debutantka se měla původně na úvod střetnout se světovou jedničkou Jelenou Rybakinovou, obhájkyně titulu se však z finále sezony kvůli zdravotním problémům odhlásila a místo ní byla do turnaje zařazena náhradnice Kosťuková. Dokáže ji Nosková porazit? Sledujte ONLINE přenos utkání na iSportu.

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