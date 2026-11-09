ONLINE: Muchová - Sabalenková. Češka proti světové dvojce vstupuje do Turnaje mistryň
Po úspěšném vstupu Lindy Noskové čeká první utkání na tenisovém Turnaji mistryň Karolínu Muchovou. Finalistka letošního Wimbledonu se při své premiéře na závěrečné akci sezony WTA utká v Indian Wells s Běloruskou Arynou Sabalenkovou. Zápas, který má plánovaný start ve 21.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
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