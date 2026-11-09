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ONLINE: Muchová - Sabalenková. Češka proti světové dvojce vstupuje do Turnaje mistryň

Karolína Muchová vstupuje do Turnaje mistryň
Karolína Muchová vstupuje do Turnaje mistryňZdroj: ČTK / AP / Andy Wong
Karolína Muchová vstupuje do Turnaje mistryň
Karolína Muchová vstupuje do Turnaje mistryň
Karolína Muchová vstupuje do Turnaje mistryň
Karolína Muchová vstupuje do Turnaje mistryň
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ČTK
iSport.cz
ČTK, iSport.cz
Turnaj mistryň
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Po úspěšném vstupu Lindy Noskové čeká první utkání na tenisovém Turnaji mistryň Karolínu Muchovou. Finalistka letošního Wimbledonu se při své premiéře na závěrečné akci sezony WTA utká v Indian Wells s Běloruskou Arynou Sabalenkovou. Zápas, který má plánovaný start ve 21.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

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Turnaj mistryň - Turnaj mistryň - dvouhra - 2026

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