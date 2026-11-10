Anomálie v poušti. Nosková s Muchovou bojují na Masters v nejhorším areálu pro Češky
- Linda Nosková a Karolína Muchová nastupují na Turnaji mistryň v Indian Wells, kde se v éře samostatné České republiky žádná tuzemská tenistka neprobojovala do finále.
Areál uprostřed kalifornské pouště disponuje pomalým tvrdým povrchem s příměsí hrubého písku, na kterém se dlouhodobě nedaří českým hráčkám s plochými údery.
Obě české zástupkyně se tento týden pokusí prolomit více než třicetiletou sérii bez titulu a navázat na finálovou účast Heleny Sukové z roku 1990.
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Sbírají grandslamové tituly, dominují v Billie Jean King Cupu. V dámském tenise platí Česko za skutečnou velmoc. Přesto existuje místo na světové mapě, které je anomálií a kde české tenistky strádají. A právě tam se letos hraje Turnaj mistryň. Indian Wells je jediným velkým turnajem planety, kde se v éře samostatného Česka žádná hráčka neprobojovala do finále, natož pak k titulu. Změní to tento týden Linda Nosková či Karolína Muchová?
Indian Wells Tennis Garden působí uprostřed vyprahlé pouště Coachella Valley jako dokonale udržovaná luxusní oáza. Všude kolem se táhnou prašné pláně a kaktusy, ale jakmile projdete branami areálu, ocitnete se ve světě sytě zelených střižených trávníků, kvetoucích záhonů a stovek vzrostlých palem, které rámují dramatickou kulisu hor Santa Rosa tyčících se přímo za kurty. Není divu, že turnaj je pro hráčky jedním z nejoblíbenějších v roce a přezdívá se mu tenisový ráj.
Místo, kde se Češky trápí
Pro český tenis, alespoň co se výsledků týká, je však Indian Wells pekelné. I ta největší jména se tam nikdy nedokázala výrazněji prosadit. Samostatná Česká republika nikdy neměla v Indian Wells singlovou šampionku a za více než 30 let ani finalistku. Jedinou finalistkou v historii zůstává Helena Suková z roku 1990 (ještě v dobách Československa, kdy prohrála s Martinou Navrátilovou reprezentující USA).
I největší hvězdy moderní éry zde narážely na strop: Petra Kvitová vyhrála 31 titulů včetně dvou Wimbledonů či navazujícího Miami, ale v Indian Wells nepřešla přes čtvrtfinále. Karolína Plíšková, někdejší světová jednička, uhrála dvě semifinále (2016, 2017). Grandslamové šampionky Barbora Krejčíková a Markéta Vondroušová zde ve dvouhře nepřekročily brány osmifinále, respektive čtvrtfinále.
Linda Nosková letos na jaře v kalifornské poušti sice došla do semifinále, ale také poznamenala: „Předešlé ročníky, to byla katastrofa. Není lehké si na tohle místo zvyknout. Někomu to tady může sedět celý život a někdo si nezvykne třeba nikdy,“ uvedla pro Radiožurnál. Maximem Karolíny Muchové, další české účastnice aktuálního Masters, je tři roky staré čtvrtfinále.
Líné kurty jako kompenzace
„Indian Wells je fakt strašně specifický turnaj. Může být vedro a najednou se počasí změní, za pár hodin je tam zima a fouká,“ líčí kapitánka týmu pro BJK Cup Barbora Strýcová.
Největší nástrahou je však povrch. Patří k nejpomalejším tvrdým povrchům na světě, často se mu říká antuka natřená namodro. Nátěr kurtů je velmi hrubý, takže míček po dopadu výrazně zpomalí a vysoko vyskočí. Traduje se, že extrémně pomalý povrch nechal dělat majitel turnaje Larry Ellison pro svého oblíbence a osobního přítele – Rafaela Nadala. Ten Indian Wells vyhrál třikrát a šlo o jeden z jeho nejúspěšnějších betonových podniků.
Jde ale spíš jen o konspirační teorii. Turnaj v Indian Wells byl extrémně pomalý už v devadesátých letech, tedy mnoho let předtím, než ho Ellison v prosinci 2009 koupil. Důvodem líných kurtů byla vždy snaha vykompenzovat suchý pouštní vzduch (v němž míč letí vzduchem výrazně rychleji, byť nadmořská výška Indian Wells je jen 40 metrů) nanesením velmi hrubého písku do akrylátového nátěru.
Právě proto se tam českým ranařkám s plochými údery jako Petra Kvitová či Karolína Plíšková nikdy příliš dobře nehrálo a ani další jejich krajanky se nedokázaly víc prosadit. To se však tento týden může změnit.