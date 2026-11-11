ONLINE: Muchová - Svitolinová. Česká tenistka bojuje na Turnaji mistryň o šanci na postup
Úvodní zápas nevyšel, teď už je potřeba zabrat. Karolína Muchová na Turnaji mistryň v prvním utkání prohrála s Arynou Sabalenkovou 0:2 na zápasy. Ve druhém duelu skupiny B se utká s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou. Výhra udrží českou tenistku v boji o postup do semifinále, porážka by pravděpodobně znamenala konec nadějí už po dvou zápasech. Zápas v Indian Wells začíná ve 21 hodin, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.
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