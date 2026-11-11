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Pouštní bouře Nosková. Wimbledon ji nepřipravil o motivaci, na Masters vydělala už 15 milionů

Linda Nosková na Turnaji mistryň válí
Linda Nosková na Turnaji mistryň válíZdroj: Profimedia
Linda Nosková zvládla bravurně první dva zápasy na Turnaji mistryň a slaví postup do semifinále
Linda Nosková uspěla i ve druhém utkání na Turnaji mistryň, domácí Coco Gauffovou porazila dvakrát 6:3
Linda Noskové ve druhém skupinovém utkání na Turnaji mistryň smetla Coco Gauffovou
Linda Nosková vstoupila do Turnaje mistryň
Linda Nosková vstoupila do Turnaje mistryň
Linda Nosková vstoupila do Turnaje mistryň
Linda Nosková vstoupila do Turnaje mistryň
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Jan Jaroch
Jan Jaroch
Turnaj mistryň
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Já už postoupila? divila se Linda Nosková, když na Turnaji mistryň skolila Coco Gauffovou 6:3, 6:3. I druhou soupeřku odrovnala ve dvou setech a jako první z osmičlenné sestavy nejlepších tenistek sezony si zajistila semifinále. Jde o další pronikavý úspěch v životním roce, který hodlá zakončit, jak nejlépe to půjde.

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Od začátku travnaté sezony, během níž ovládla podnik v Berlíně a pak i samotný Wimbledon, má Nosková na kontě již 25 vítězných zápasů, což je nejvíc ze všech tenistek na Tour. Zahrála si čtvrtfinále US Open, bez porážky protáhla český výběr v Číně k triumfu v BJK Cupu. Nyní při debutu na Turnaji mistryň prošla do semifinále a po premiérovém grandslamovém titulu nevykazuje známky propadu, jak se často stává.

„Asi nejhlavnější bude motivace, i mě se to trochu dotklo. Není to nejlehčí pro nikoho. Když člověk něco chce a pak to dokáže, není snadné se vrátit do zažitých kolejí. Musela jsem se k tomu prohrát,“ přiznala pro Radiožurnál Nosková, která již má v sezoně na kontě osobní rekord - 42 výher.

Napodobí Kvitovou?

A může napodobit velkou sezonu 2011 v podání Petry Kvitové, která rovněž po premiérovém triumfu ve Wimbledonu dotáhla Česko k vítězství v tehdejším Fed Cupu a ovládla i Turnaj mistryň v Istanbulu. Kvitové tehdy bylo 21 let, Nosková oslaví 22. narozeniny ve sváteční den 17. listopadu.

A životní sezonu hodlá končit co nejlépe, což potvrdila bojovným výrokem před nic neřešícím závěrem skupiny proti Jessice Pegulaové, s níž má pozitivní bilanci 3:1. „Nic se pro mě nemění, chci tady vyhrát každý zápas. Matematiku neřeším,“ hlásala česká tenistka.

Ta si již v Kalifornii vydělala 680 000 dolarů, tedy 14,8 milionu korun před zdaněním (220 tisíc dolarů za účast na Masters a 230 000 za každou výhru ve skupině). V případě výhry nad Pegulaovou může přidat do banku další vysoký obnos, neporažená vítězka Masters si vydělá 3 370 000 dolarů. Dosud si Nosková v sezoně přišla na 7,6 milionu dolarů a je v tomto ohledu třetí nejúspěšnější tenistkou sezony za Jelenou Rybakinovou (11,1) a Arynou Sabalenkovou (8,1).

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