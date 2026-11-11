Pouštní bouře Nosková. Wimbledon ji nepřipravil o motivaci, na Masters vydělala už 15 milionů
Já už postoupila? divila se Linda Nosková, když na Turnaji mistryň skolila Coco Gauffovou 6:3, 6:3. I druhou soupeřku odrovnala ve dvou setech a jako první z osmičlenné sestavy nejlepších tenistek sezony si zajistila semifinále. Jde o další pronikavý úspěch v životním roce, který hodlá zakončit, jak nejlépe to půjde.
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Od začátku travnaté sezony, během níž ovládla podnik v Berlíně a pak i samotný Wimbledon, má Nosková na kontě již 25 vítězných zápasů, což je nejvíc ze všech tenistek na Tour. Zahrála si čtvrtfinále US Open, bez porážky protáhla český výběr v Číně k triumfu v BJK Cupu. Nyní při debutu na Turnaji mistryň prošla do semifinále a po premiérovém grandslamovém titulu nevykazuje známky propadu, jak se často stává.
„Asi nejhlavnější bude motivace, i mě se to trochu dotklo. Není to nejlehčí pro nikoho. Když člověk něco chce a pak to dokáže, není snadné se vrátit do zažitých kolejí. Musela jsem se k tomu prohrát,“ přiznala pro Radiožurnál Nosková, která již má v sezoně na kontě osobní rekord - 42 výher.
Napodobí Kvitovou?
A může napodobit velkou sezonu 2011 v podání Petry Kvitové, která rovněž po premiérovém triumfu ve Wimbledonu dotáhla Česko k vítězství v tehdejším Fed Cupu a ovládla i Turnaj mistryň v Istanbulu. Kvitové tehdy bylo 21 let, Nosková oslaví 22. narozeniny ve sváteční den 17. listopadu.
A životní sezonu hodlá končit co nejlépe, což potvrdila bojovným výrokem před nic neřešícím závěrem skupiny proti Jessice Pegulaové, s níž má pozitivní bilanci 3:1. „Nic se pro mě nemění, chci tady vyhrát každý zápas. Matematiku neřeším,“ hlásala česká tenistka.
Ta si již v Kalifornii vydělala 680 000 dolarů, tedy 14,8 milionu korun před zdaněním (220 tisíc dolarů za účast na Masters a 230 000 za každou výhru ve skupině). V případě výhry nad Pegulaovou může přidat do banku další vysoký obnos, neporažená vítězka Masters si vydělá 3 370 000 dolarů. Dosud si Nosková v sezoně přišla na 7,6 milionu dolarů a je v tomto ohledu třetí nejúspěšnější tenistkou sezony za Jelenou Rybakinovou (11,1) a Arynou Sabalenkovou (8,1).