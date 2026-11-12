ONLINE: Pegulaová - Nosková. Češka hraje poslední zápas ve skupině Turnaje mistryň
Tenistka Linda Nosková hraje poslední utkání ve skupině Turnaje mistryň, v Indian Wells dnes čelí domácí Američance Jessice Pegulaové. Češka zvládla předchozí zápasy proti Martě Kosťukové i Coco Gauffové a už má jistý postup do semifinále. Uspěje i napotřetí? ONLINE přenos z duelu sledujte ve čtvrtek večer na iSportu.
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