Nosková – Svitolinová v TV: Kde sledovat semifinále Turnaje mistryň živě?
- Česká tenistka Linda Nosková nastoupí v semifinále Turnaje mistryň proti Elině Svitolinové.
- Nosková si jako první hráčka zajistila účast mezi nejlepší čtyřkou, kam postoupila z prvního místa.
- Duel začíná v sobotu 14. listopadu od 22:30. Kde sledovat Nosková vs. Svitolinová živě?
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Linda Nosková vs. Svitolinová
|Datum: sobota 14. listopadu (22:30)
Dějiště: Indian Wells Tennis Garden, USA
TV přenos: CANAL+ Sport 2, Sázkové kanceláře, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Nosková vs. Svitolinová živě v semifinále Turnaje mistryň 2026 v TV?
Semifinálový zápas Lindy Noskové proti Elině Svitolinové, stejně jako celý turnaj, odvysílá CANAL+ Sport 2. Duel začíná v sobotu od 22:30. ONLINE přenos můžete sledovat na webu iSport.
Livestream semifinále Turnaje mistryň 2026
Livestream ze semifinále Turnaje mistryň nabídnou i české sázkové kanceláře jako Tipsport, Fortuna, Betano nebo Chance. Podmínkou pro sledování je většinou aktivní vsazený tiket, případně mít pozitivní zůstatek na účtu.
Pavouk Turnaje mistryň 2026
Cesta Lindy Noskové na Turnaji mistryň 2026
|Datum
|Fáze
|Zápas
|12. 11. 2026
|3. kolo
|Nosková – Pegulaová 1:2 (6:7, 6:4, 5:7)
|10. 11. 2026
|2. kolo
|Nosková – Gauffová 2:0 (6:3, 6:3)
|08. 11. 2026
|1. kolo
|Nosková – Kosťuková 2:0 (6:2, 6:4)