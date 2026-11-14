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Nosková – Svitolinová v TV: Kde sledovat semifinále Turnaje mistryň živě?

Linda Nosková na Turnaji mistryň válí
Linda Nosková na Turnaji mistryň válíZdroj: Profimedia
Linda Noskové ve druhém skupinovém utkání na Turnaji mistryň smetla Coco Gauffovou
Linda Nosková vstoupila do Turnaje mistryň
Elina Svitolinová a Gaël Monfils.
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Otakar Plzák
Otakar Plzák
Turnaj mistryň
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  • Česká tenistka Linda Nosková nastoupí v semifinále Turnaje mistryň proti Elině Svitolinové.
  • Nosková si jako první hráčka zajistila účast mezi nejlepší čtyřkou, kam postoupila z prvního místa.
  • Duel začíná v sobotu 14. listopadu od 22:30. Kde sledovat Nosková vs. Svitolinová živě?

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Linda Nosková vs. Svitolinová
Turnaj mistryň 2026

Datum: sobota 14. listopadu (22:30)
Dějiště: Indian Wells Tennis Garden, USA
TV přenos: CANAL+ Sport 2, Sázkové kanceláře, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Nosková vs. Svitolinová živě v semifinále Turnaje mistryň 2026 v TV?

Semifinálový zápas Lindy Noskové proti Elině Svitolinové, stejně jako celý turnaj, odvysílá CANAL+ Sport 2. Duel začíná v sobotu od 22:30. ONLINE přenos můžete sledovat na webu iSport.

Livestream semifinále Turnaje mistryň 2026

Livestream ze semifinále Turnaje mistryň nabídnou i české sázkové kanceláře jako Tipsport, Fortuna, Betano nebo Chance. Podmínkou pro sledování je většinou aktivní vsazený tiket, případně mít pozitivní zůstatek na účtu.

Pavouk Turnaje mistryň 2026

Cesta Lindy Noskové na Turnaji mistryň 2026

DatumFázeZápas
12. 11. 20263. koloNosková – Pegulaová 1:2 (6:7, 6:4, 5:7)
10. 11. 20262. koloNosková – Gauffová 2:0 (6:3, 6:3)
08. 11. 20261. koloNosková – Kosťuková 2:0 (6:2, 6:4)

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