Rýsuje se česko-ruská rivalita. Nosková s Andrejevovou zvěstují nástup nové vlny mladých
Jedné je devatenáct, druhé jednadvacet. Obě letos vyhrály grandslamový titul a nyní na Turnaji mistryň při vlastních debutech ovládly i své skupiny. Díky tomu jsou nejmladšími semifinalistkami WTA Finals za posledních patnáct let. Mirra Andrejevová s Lindou Noskovou vedou útok nové generace tenistek na nejvyšší mety. Akce v Indian Wells může představovat začátek nové éry a konec dominance velké čtyřky ženského tenisu.
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Až do začátku letošního Roland Garros běžel dámský tenis čtyři roky v zaběhlých kolejích. Čtveřice Jelena Rybakinová, Aryna Sabalenková, Coco Gauffová a Iga Šwiateková si mezi sebe rozdělila 13 z 16 grandslamových titulů a tři poslední poháry z Turnaje mistryň. Pak se něco změnilo…
Mladá vlna se hlásí o slovo
V Paříži staré pořádky rozmetala Mirra Andrejevová, zřejmě nejlepší antukářka současnosti. Devatenáctiletá Ruska pozvedla pohár Suzanne Lenglenové jako nejmladší tenistka za třicet let. O měsíc později na londýnské trávě slavila přelomový triumf Linda Nosková, pro změnu nejmladší šampionka Wimbledonu za patnáct let.
Shoda náhod? Spíš logický vývoj talentů nové éry ženského tenisu. Když Roland Garros a Wimbledon naposledy v jedné sezoně vyhrály dvě tenistky ve věku 21 let a méně, psal se rok 2003. A jmenovaly se Justine Heninová a Serena Williamsová…
Nosková s Andrejevovou jsou tvářemi mladé vlny dámského tenisu, která čítá i další nadané slečny – osmnáctiletou Američanku Ivu Jovicovou (13. na WTA), jednadvacetiletou filipínskou star Alexandru Ealaovou (15.) či o rok mladší kanadskou ranařku Victorii Mbokovou (21.). Počítat mezi ně můžeme i duo českých dvacátnic Nikolu Bartůňkovou (30.) a Sáru Bejlek (33.) či osmnáctiletou Rakušanku s jednoručným bekhendem Lilli Taggerovou (54.).
Kontrast stylů
Nosková s Andrejevovou to zatím dotáhly nejdál a WTA si od nich může slibovat zajímavou budoucnost. Už spolu odehrály šest vzájemných utkání (4:2 pro Rusku), především jejich rozdílné herní styly a povahy mohou přinést rivalitu, která nenechá fanoušky chladnými.
Zatímco Nosková představuje agresivní, silový tenis s důrazem na servis, včasné trefování míče a kontrolu od základní čáry, Andrejevová vyniká pestrostí, obranou, taktickou vyspělostí a schopností měnit rytmus hry.
Tenhle kontrast stylů by mohl být k vidění v nedělním finále Turnaje mistryň, pokud Andrejevová zdolá v semifinále Jessicu Pegulaovou a Nosková předčí vítězku souboje mezi Arynou Sabalenkovou a Elinou Svitolinovou.
Ruska děkuje sama sobě
Mač mezi Andrejevovou a Pegulaovou bude pikantní. Vždyť je to sotva týden, co mikrofony v Indian Wells zachytily konverzaci Američanky s jejím koučem, během níž vůči Rusce nešetřila kritikou za to, že byla v průběhu tréninkového zápasu podrážděná a odpalovala míčky směrem ke své trenérce Conchitě Martínezové. „Ke Conchitě jsem ztratila respekt, protože ji v takovém chování ještě podporuje,“ divila se Pegulaová. A na adresu Rusky dodala: „Myslím, že je to milá holka, jen je to prostě diva. Potřebuje trochu uzemnit.“
Místy frackovské vystupování, spílání divákům či proslovy po titulech, kdy děkuje „sama sobě“, dokreslují osobnost rodačky z Krasnojarsku na Sibiři, jež přes rok žije na Francouzské riviéře. Nosková naopak platí v šatně za oblíbenou a přátelskou dívku, která stojí nohama pevně na zemi. To dokumentuje i fakt, že ji nyní přímo v Indian Wells bujaře povzbuzují slovenské tenistky Tereza Mihalíková a Rebecca Šramková, její velké kamarádky.
Hráčka s kroužkem v nosní přepážce na ně občas mrkne, jinak však neztrácí chladnou hlavu, která je podle jejího kouče Tomáše Krupy vůbec největší tenisovou předností Noskové. To Andrejevovou emoce na kurtu čas od času přemohou, byť má v devatenácti stále spoustu času na téhle stránce zapracovat. A třeba jí v tom bude inspirací i Nosková, jelikož je známo, že rivalové vás nutí stávat se lepšími.