Siniaková je na Turnaji mistryň ve finále. S Townsendovou si zahraje o titul ve čtyřhře
Kateřina Siniaková si zahraje na tenisovém Turnaji mistryň o titul ve čtyřhře. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou porazily v semifinále nejvýše nasazený kanadsko-brazilský pár Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová 7:6, 6:3. Ve finále se turnajové dvojky utkají s Italkami Sarou Erraniovou a Jasmine Paoliniovou, které zdolaly čínsko-francouzské duo Kuo Chan-jü, Mladenovicová 6:3, 6:4.
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Siniaková s Townsendovou spolu postoupily do finále Turnaje mistryň podruhé. Předloni v rozhodujícím utkání neuspěly, vloni vypadly v semifinále. Světová deblová jednička Siniaková může na Turnaji mistryň triumfovat podruhé, v roce 2021 zvítězila s Barborou Krejčíkovou.
„Byl to velice složitý zápas. Jsou to úžasné hráčky a měly letos spoustu úspěchů. Musely jsme se s tím vypořádat. Dnes jsme hrály hodně agresivně a chtěly jsme to moc vyhrát. Konečně jsem také měla dobrý pocit ze své hry, z toho mám radost,“ řekla v rozhovoru na kurtu Siniaková.
Před dvěma lety jsme byly blízko
Česko-americká dvojice se pokusí Erraniové a Paoliniové oplatit porážku ze základní části. Ve skupině s nimi Siniaková a Townsendová prohrály 6:4, 1:6, 8:10. „Přála bych si to finále vyhrát. Před dvěma lety jsme byly blízko. Znamenalo by to pro mě hodně, ale ještě nám zbývá jeden zápas,“ uvedla Townsendová.
Siniaková s Townsendovou odvracely proti Dabrowské a Stefaniové v páté hře prvního setu brejkbol, za stavu 5:4 však nevyužily na příjmu setbol. Vyrovnaný set rozhodla zkrácená hra. Od stavu 3:3 získaly šampionky letošního Roland Garros a US Open tři míčky za sebou a tie-break vyhrály 7:4. „Moc Kateřině děkuji, jak mě tím prvním setem protáhla,“ řekla Townsendová.
Siniaková přepsala historii
Na začátku druhé sady Siniaková s Townsendovou prolomily podání soupeřek a utekly do vedení 2:0. V průběhu druhé sady odvrátily pět brejkbolů a postup stvrdily opět na příjmu, kdy za stavu 5:3 využily hned první mečbol.
Siniaková postoupila do finále den poté, co převzala od WTA trofej za to, že ukončí sezonu pošesté v kariéře v pozici deblové světové jedničky. Překoná tím rekord, o který se dosud dělila s Martinou Navrátilovou.
„Je to pro mě úžasné, že jsem po boku nejlepší deblistky historie. Ona je navíc velmi pokorná a skromná. Jsem moc ráda, že spolu můžeme hrát a zapisovat se do historie,“ uvedla Townsendová.
Tenisový Turnaj mistryň v Indian Wells (tvrdý povrch, dotace 10 milionů dolarů):
Čtyřhra - semifinále:
Siniaková, Townsendová (2-ČR/USA) - Dabrowská, Stefaniová (1-Kan./Braz.) 7:6 (7:4), 6:3,
Erraniová, Paoliniová (8-It.) - Kuo Chan-jü, Mladenovicová (3-Čína/Fr.) 6:3, 6:4.