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Siniaková je na Turnaji mistryň ve finále. S Townsendovou si zahraje o titul ve čtyřhře

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová postoupily do finále Turnaje mistryň ve čtyřhře
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová postoupily do finále Turnaje mistryň ve čtyřhřeZdroj: Katelyn Mulcahy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová postoupily do finále Turnaje mistryň ve čtyřhře
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová postoupily do finále Turnaje mistryň ve čtyřhře
Kateřina Siniaková překonala rekord Martiny Navrátilové
Kateřina Siniaková překonala rekord Martiny Navrátilové
Kateřina Siniaková překonala rekord Martiny Navrátilové
Česká tenistka Kateřina Siniaková
Šťastná Kateřina Siniaková
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ČTK
iSport.cz
ČTK, iSport.cz
Turnaj mistryň
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Kateřina Siniaková si zahraje na tenisovém Turnaji mistryň o titul ve čtyřhře. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou porazily v semifinále nejvýše nasazený kanadsko-brazilský pár Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová 7:6, 6:3. Ve finále se turnajové dvojky utkají s Italkami Sarou Erraniovou a Jasmine Paoliniovou, které zdolaly čínsko-francouzské duo Kuo Chan-jü, Mladenovicová 6:3, 6:4.

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Siniaková s Townsendovou spolu postoupily do finále Turnaje mistryň podruhé. Předloni v rozhodujícím utkání neuspěly, vloni vypadly v semifinále. Světová deblová jednička Siniaková může na Turnaji mistryň triumfovat podruhé, v roce 2021 zvítězila s Barborou Krejčíkovou.

„Byl to velice složitý zápas. Jsou to úžasné hráčky a měly letos spoustu úspěchů. Musely jsme se s tím vypořádat. Dnes jsme hrály hodně agresivně a chtěly jsme to moc vyhrát. Konečně jsem také měla dobrý pocit ze své hry, z toho mám radost,“ řekla v rozhovoru na kurtu Siniaková.

Před dvěma lety jsme byly blízko

Česko-americká dvojice se pokusí Erraniové a Paoliniové oplatit porážku ze základní části. Ve skupině s nimi Siniaková a Townsendová prohrály 6:4, 1:6, 8:10. „Přála bych si to finále vyhrát. Před dvěma lety jsme byly blízko. Znamenalo by to pro mě hodně, ale ještě nám zbývá jeden zápas,“ uvedla Townsendová.

Siniaková s Townsendovou odvracely proti Dabrowské a Stefaniové v páté hře prvního setu brejkbol, za stavu 5:4 však nevyužily na příjmu setbol. Vyrovnaný set rozhodla zkrácená hra. Od stavu 3:3 získaly šampionky letošního Roland Garros a US Open tři míčky za sebou a tie-break vyhrály 7:4. „Moc Kateřině děkuji, jak mě tím prvním setem protáhla,“ řekla Townsendová.

Siniaková přepsala historii

Na začátku druhé sady Siniaková s Townsendovou prolomily podání soupeřek a utekly do vedení 2:0. V průběhu druhé sady odvrátily pět brejkbolů a postup stvrdily opět na příjmu, kdy za stavu 5:3 využily hned první mečbol.

Siniaková postoupila do finále den poté, co převzala od WTA trofej za to, že ukončí sezonu pošesté v kariéře v pozici deblové světové jedničky. Překoná tím rekord, o který se dosud dělila s Martinou Navrátilovou.

„Je to pro mě úžasné, že jsem po boku nejlepší deblistky historie. Ona je navíc velmi pokorná a skromná. Jsem moc ráda, že spolu můžeme hrát a zapisovat se do historie,“ uvedla Townsendová.

Tenisový Turnaj mistryň v Indian Wells (tvrdý povrch, dotace 10 milionů dolarů):

Čtyřhra - semifinále:
Siniaková, Townsendová (2-ČR/USA) - Dabrowská, Stefaniová (1-Kan./Braz.) 7:6 (7:4), 6:3,
Erraniová, Paoliniová (8-It.) - Kuo Chan-jü, Mladenovicová (3-Čína/Fr.) 6:3, 6:4.

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