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Trunaj mistryň ONLINE: Siniaková s Townsendovou ve finále čtyřhry čelí Italkám

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová postoupily do finále Turnaje mistryň ve čtyřhře
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová postoupily do finále Turnaje mistryň ve čtyřhřeZdroj: Katelyn Mulcahy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia
ČTK
iSport.cz
ČTK, iSport.cz
Turnaj mistryň
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Kateřina Siniaková bojuje na tenisovém Turnaji mistryň o titul ve čtyřhře. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou porazily v semifinále nejvýše nasazený kanadsko-brazilský pár Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová 7:6, 6:3. Ve finále turnajové dvojky nastupují proti Italkám Sáře Erraniové a Jasmine Paoliniové. Zápas sledujte od 23:00 ONLINE na webu iSport.

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