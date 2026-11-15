Trunaj mistryň ONLINE: Siniaková s Townsendovou ve finále čtyřhry čelí Italkám
Kateřina Siniaková bojuje na tenisovém Turnaji mistryň o titul ve čtyřhře. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou porazily v semifinále nejvýše nasazený kanadsko-brazilský pár Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová 7:6, 6:3. Ve finále turnajové dvojky nastupují proti Italkám Sáře Erraniové a Jasmine Paoliniové. Zápas sledujte od 23:00 ONLINE na webu iSport.
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