Andrejevová poprvé ovládla Turnaj mistryň! Ve finále udolala Svitolinovou
Devatenáctiletá ruská tenistka Mirra Andrejevová vyhrála poprvé Turnaj mistryň. Ve finále v Indian Wells porazila Ukrajinku Elinu Svitolinovou 7:5, 6:3. Prestižní soutěží prošla při premiérové účasti bez ztráty setu.
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Šampionka letošního Roland Garros Andrejevová zdolala Svitolinovou na Turnaji mistryň i podruhé. V základní skupině zdolala o třináct let starší soupeřku 6:4, 6:0. Dnešní finále vyhrála za hodinu a 48 minut.
„Je to neuvěřitelné. Je to jeden z nejprestižnějších turnajů, které můžete vyhrát. Hrajete proti těm nejlepším hráčkám na světě. Pořád nemůžu uvěřit, že jsem to dokázala. Je to snad ještě lepší, než když jsem vyhrála Roland Garros. Jsem extrémně šťastná,“ řekla Andrejevová pro CANAL+ Sport.
Proměnila šest ze 16 brejkbolů
Je druhou ruskou tenistkou, která Turnaj mistryň ovládla. Předtím se to povedlo jen v roce 2004 Marii Šarapovové. Bez ztráty setu při své premiérové účasti prošla turnajem jako třetí hráčka v historii po Chris Evertové (1972) a Sereně Williamsové (2001). Již před finále měla jistotu, že se posune v novém žebříčku WTA na druhé místo za Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu.
Svitolinová nenavázala na triumf z roku 2018 ani na semifinálové vítězství nad Lindou Noskovou. V základní skupině porazila i druhou českou hráčku Karolínu Muchovou.
Andrejevová dnes proti Svitolinové proměnila šest ze 16 brejkbolů, zahrála také 19 vítězných míčů. Ukrajinská soupeřka naopak využila jen tři z 12 brejkbolů, doplatila také na 38 nevynucených chyb.
Klíčový prolomený servis
Andrejevová získala brejk hned v první hře úvodního setu, Ukrajinka však manko smazala a stejně tak se jí povedlo později srovnat i nepříznivý vývoj ze stavu 3:5. V 11. gamu však rodačka z Krasnojarsku prolomila její servis ještě jednou a sadu poté doservírovala.
Také do druhého dějství vstoupila Andrejevová brejkem, na který Svitolinová reagovala. Od stavu 1:2 však Ruska získala tři hry po sobě. Soupeřce už od té chvíle nenabídla jediný brejkbol a utkání ukončila na příjmu. Při vedení 5:3 využila druhý mečbol.