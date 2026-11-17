Naprostá dominance. Sezona Siniakové vyráží dech, už nyní je nejúspěšnější deblistkou milénia
Z patnácti největších deblových titulů roku jich vyhrála skoro polovinu (7). Sezonu končí na prvním místě s 11 960 body, což je rekord současného počítání žebříčku, které započalo před sedmnácti lety. Česká tenistka Kateřina Siniaková odehrála životní rok a již nyní je v pozici nejlepší deblistky třetího tisíciletí. A to v květnu oslavila teprve třicetiny.
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Nejdřív si spolu plácly, pak se objaly a českého fanouška hřál ten pohled u srdce. Čerstvě sedmdesátiletá legenda Martina Navrátilová předávala v Indian Wells pohár pro šampionky Turnaje mistryň nesoucí její jméno do rukou Kateřiny Siniakové, která letos předvedla také legendární věci.
Posledním počinem bylo vyvrcholení WTA Finals, v jehož druhém setu se hrál extrémně pohledný a strhující tenis. A nejlepší ženou na kurtu byla divoška Siniaková. Ta po 75 minutách zatloukla při mečbolu tvrdý volej do kurtu jako hřebík a padla si do náruče s americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou.
Parťačku přemohly slzy
Soudržný tým v rudých šatech a s rudými stuhami ve vlasech přemohl Italky Saru Erraniovou a Jasmine Paoliniovou 6:4, 6:3 a juchal z prvního společného titulu na Masters. K nadšení pěkně zaplněného osmitisícového stadionu v kalifornské poušti. Siniaková se pak v euforii zatočila dokola s pětiletým synem Townsendové Adynem v náručí, zatímco jeho máma si samým dojetím poplakala na lavičce.
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„Vyhrála jsem letos spoustu titulů a takováhle třešnička na dortu na konci sezony je prostě perfektní,“ cítila se v sedmém nebi Siniaková, zatímco její parťačku při děkovací řeči znovu přemohly slzy. „Katko, je mi ctí s tebou hrát a být součástí historie, kterou tvoříš. Jsi skvělá tenistka a ještě lepší člověk. Díky, že můžu být po tvém boku,“ vyznávala se Townsendová.
Hrát jen čtyřhru? Takový plán není
Tahle dvojka letos vyhrála nadpoloviční počet turnajů, ke kterým nastoupila: šest z jedenácti. A zápasovou bilanci měla 37:5. Společně objížděly jen ty největší akce, všech šest jejich titulů má značku grandslam (2), Masters (1) či WTA 1000 (3). Další dva Siniaková vyhrála při spolupráci s Číňankou Čang Šuaj: tisícovku v Torontu a pětistovku v Adelaide. Osm deblových primátů za sezonu je jejím osobním maximem. Devátý pohár navíc přidala česká hvězda ve dvouhře v japonské Ósace.
I singlový rok byl podařený, pošesté za sebou ho zakončí v elitní padesátce. I to je důležitý ukazatel toho, jak dlouho ještě může hrát. „Můj plán je skončit se singlem i deblem najednou. Hodně se bude odvíjet od singlového žebříčku – kdybych musela hrát kvalifikace, asi bych zvažovala, co dál. Ale rozhodně nemám v úmyslu pokračovat dlouhodobě pouze ve čtyřhře,“ pravila nedávno.
Spolupráce s Townsendovou bude pokračovat
Pro takové úvahy ale není po nejlepší sezoně kariéry důvod. „S tímhle rokem jsem opravdu spokojená. Byla jsem ráda, že jsem vydržela zdravá, i když malé komplikace tam byly. Singl i debl za mě byly super a jsem hrozně moc vděčná za tým, jaký mám. Užívám si i ten proces, jsem ráda tam, kde teď jsem, jaký jsem člověk a jsem velmi spokojená,“ řekla Siniaková pro Radiožurnál s tím, že i v další sezoně bude spolupracovat právě s Townsendovou.
Vedle ní si staví extrémně vysoký pomník. Společně letos zkompletovaly triumfy na všech čtyřech grandslamech a Turnaji mistryň. To samé už Siniaková zvládla dříve s Barborou Krejčíkovou a je první v dějinách, komu se takový počin povedl se dvěma různými spoluhráčkami.
Další rekordní zápis? Pošesté končí rok coby světová jednička, čímž překonala Navrátilovou. A do jejího maxima 237 týdnů na prvním místě deblového žebříčku chybí Siniakové již jen 28 týdnů. „Můžu říct, že jsem měla štěstí hrát s tou nejlepší v historii,“ líčí vznosně Townsendová.
Chystá se místo v Síni slávy
V moderní historii tenisu má pravdu. Vždyť od startu sezony 2001, kdy započalo nové milénium, vyhrála Siniaková nejvíc grandslamů v dámské čtyřhře ze všech (12) a stále zdaleka nekončí. Na kontě má už také 40 deblových titulů, nejvíc z aktivních hráček.
Byť se pokládá především za singlistku, k deblu ji vábí vybrušování statutu legendy i zdroj příjmů. Vždyť letos skončila ve finančním žebříčku s výdělkem 3,7 milionu dolarů jedenáctá ze všech světových tenistek, 2,6 milionu byly přitom příjmy ze čtyřhry.
Její úspěchy ve čtyřhře už nabobtnaly do rozměrů, které by jí jednou měly zajistit místo v tenisové Síni slávy. Nejlepší deblistka třetího tisíciletí a dvojnásobná olympijská vítězka tam určitě patří.
Rok 2026 Kateřiny Siniakové
|Čtyřhra
|Statistika
|Dvouhra
|2
|Grandslamové tituly
|0
|8
|Tituly celkem
|1
|58:9
|Zápasová bilance
|24:19
|1.
|Na žebříčku
|48.
|Prize money celkem: 3,7 mil. USD
Nejlepší deblistky třetího tisíciletí (od 1. ledna 2001):
Grandslamové tituly:
- Kateřina Siniaková (ČR) - 12
- Serena Williamsová (USA) - 11
- Venus Williamsová (USA) - 11
- Virginia Ruanová Pasculaová (Španělsko) - 10
- Paola Suárezová (Argentina) - 8
- Barbora Krejčíková (ČR) - 7
- Sie Šu-wej (Tchaj-wan) - 7
- Kristina Mladenovicová (Francie) - 7
- Sara Erraniová (Itálie) - 6
- Elise Mertensová (Belgie) - 6
Týdny v čele žebříčku:
- Kateřina Siniaková (ČR) - 209
- Liezel Huberová (USA) - 199
- Cara Blacková (Zimbabwe) - 163
- Lisa Raymondová (USA) - 137
Zakončení sezony na 1. místě:
- Kateřina Siniaková (ČR) - 6x
- Cara Blacková (Zimbabwe) - 4x
- Liezel Huberová (USA) - 4x