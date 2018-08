US Open ONLINE: Zahajuje Kvitová, hrají Veselý i Kristýna Plíšková

Osmadvacetiletá Kvitová se s Wickmayerovou utká podesáté v kariéře a v bilanci vzájemných zápasů vede 5:4, poslední duel v roce 2013 ale vyhrála Belgičanka. Ta ovládla i jejich jediné utkání na US Open v roce 2009, kdy nakonec došla až do semifinále. Pro Kvitovou jsou newyorským maximem čtvrtfinálové účasti z let 2015 a 2017.

Druhý zápas v pořadí hraje Kristýna Plíšková, kterou čeká rozjetá vítězka přípravného turnaje v Cincinnati Kiki Bertensová z Nizozemska. Markéta Vondroušová se při druhém startu na US Open pokusí poprvé projít přes 1. kolo, v němž se utká s Rumunkou Mihaelou Buzarnescuovou, Kateřina Siniaková uzavře program dne na kurtu č. 10 proti Estonce Anett Konteveitové.