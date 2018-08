ONLINE US Open: Vondroušová bere první set, Kvitová zatím bez ztráty

Radost Petry Kvitové po postupu do 3. kolo US Open • Reuters

Markéta Vondroušová bojuje o postup do 3. kola US Open s Kanaďankou Eugenií Bouchardovou • Reuters

ONLINE | Po senzaci Karolíny Muchové a bezztrátové výhře Petry Kvitové přichází na řadu další bitva českých tenistek o postup do 3. kola US Open. Od 21:35 se utká Markéta Vondroušová s Kanaďankou Eugenií Bouchardovou. Do 2. kola obě soupeřky prošly hladkým vítězství 2:0. O pár hodin později se na americkém turnaji představí i Kateřina Siniaková, která změří síly s Ajlou Tomljanovicovou z Austrálie. Přidá se Vondroušová ke svým úspěšným krajankám? ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz