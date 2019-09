Dimitrov a Štěpánek prošli krizí, trenér mu pohrozil. A teď hvězda zase září | iSport.cz

Do New Yorku dorazil se sedmi porážkami z osmi posledních zápasů. Při US Open ale ukazuje Grigor Dimitrov tvář někdejší hvězdy. • Reuters

PŘÍMO Z NEW YORKU | Do New Yorku dorazil se sedmi porážkami z osmi posledních zápasů. Při US Open ale ukazuje Grigor Dimitrov tvář někdejší hvězdy, šampiona Turnaje mistrů a třetího hráče žebříčku. Po čtyřech postupech už stojí ve čtvrtfinále amerického grandslamu a v něm se srazí s Rogerem Federerem. Jeho kouč Radek Štěpánek u toho však není, tažení sedmadvacetiletého Bulhara asistuje jen z Floridy.