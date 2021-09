US Open ONLINE: Kvitová favoritkou českého souboje, Siniaková padla

Česká tenistka Petra Kvitová během úspěšného vstupu do US Open • Reuters

O postup do 3. kola tenisového US Open dnes bude usilovat několik českých hráček. Jako první šla do akce Kateřina Siniaková, která neuspěla s Řekyní Marií Sakkariovou 4:6, 2:6. Ryze český souboj o postup čeká Petru Kvitovou a Kristýnu Plíškovou. Druhá ze sester Plíškových Karolína by měla hrát v noci proti Američance Amandě Anisimové. Sledujte, jak se bude Češkám dařit, v ONLINE REPORTÁŽI.