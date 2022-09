Alcaraz ve finále US Open bojuje o rekord. Může napodobit trenéra

Finále mužské dvouhry US Open (neděle 22.00) bude mít nádech bitvy o nového grandslamového šampiona i světovou jedničku. Favorizovaný Carlos Alcaraz je jedinou výhru od zápisu do historie, ve svých 19 letech by se mohl stát nejmladším vládcem žebříčku. Finálový sok Casper Ruud touží prodat zkušenosti z letošního Roland Garros, kde padl v bitvě o titul.