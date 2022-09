Finále US Open ONLINE: Krejčíková se Siniakovou o kariérní grandslam

České tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková si zahrají na US Open finále ženské čtyřhry • Profimedia.cz

České tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková si zahrají na US Open finále ženské čtyřhry • Profimedia.cz

Tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková usilují na US Open usilovat ve čtyřhře o titul, kterým by zkompletovaly svou grandslamovou sbírku úspěchů. České olympijské šampionky, které už dvakrát vyhrály Wimbledon i French Open a jednou Australian Open, nastoupí ve finále v 19:00 českého času proti domácímu páru Caty McNallyová, Taylor Townsendová. Bez ohledu na výsledek bude Siniaková po US Open opět světovou deblovou jedničkou.