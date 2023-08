US Open ONLINE: Tři české postupy, slaví i Vondroušová. V akci Plíšková

Markéta Vondroušová zvládla vstup do US Open • Profimedia.cz

Markéta Vondroušová zvládla vstup do US Open

Druhý den US Open do turnaje vstupuje zbývajících šest českých tenistek! Wimbledonská vítězka Markéta Vondroušová nezaváhala, korejskou kvalifikantku Han Na-le porazila za 62 minut 6:3 a 6:0. Marie Bouzková a Linda Nosková už také postoupily do 2. kola - Bouzková vyřadila domácí držitelku divoké karty Ashlyn Kruegerovou 7:5, 6:4. Nosková si poradila s další Američankou Madison Brengleovou, kterou porazila jasně 6:2, 6:1. Do akce ještě půjdou Barbora Krejčíková, Karolína Plíšková a Barbora Strýcová. ONLINE přenosy sledujte na iSport.cz.