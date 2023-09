Muchová do finále US Open neprošla. Prohrála bitvu na dva sety s Gauffovou

Soupeřka Muchové v semifinále US Open Coco Gauffová • ČTK / AP / Frank Franklin II

Soupeřka Muchové v semifinále US Open Coco Gauffová • ČTK / AP / Frank Franklin II

Karolína Muchová během semifinále US Open • Reuters

Karolína Muchová během semifinále US Open • ČTK / AP / Manu Fernandez

Karolína Muchová během semifinále US Open • ČTK / AP / Manu Fernandez

Karolína Muchová prohrála v semifinále US Open • ČTK / AP / John Minchillo

Do finále US Open přes Muchovou postoupila domácí Coco Gauffová • ČTK / AP / Manu Fernandez

Do finále US Open přes Muchovou postoupila domácí Coco Gauffová • ČTK / AP / John Minchillo

Karolína Muchová prohrála v semifinále US Open • Reuters

Karolína Muchová prohrála v semifinále US Open • ČTK / AP / Manu Fernandez

Česká tenistka Karolína Muchová do finále letošního US Open nepronikla. V semifinálové bitvě nestačila na Američanku Coco Gauffovou 4:6, 5:7. V obou setech 27letá rodačka z Olomouce dotahovala, v tom druhém dokonce odvrátila pět mečbolů, ale nakonec domácí tenistce s velkou fanouškovskou podporou na stadionu Arthura Ashe za téměř dvě hodiny podlehla.

Devatenáctiletá Gauffová se utká v sobotu o svůj první grandslamový titul s krajankou Madison Keysovou, nebo nasazenou dvojkou Běloruskou Arynou Sabalenkovou.

Finalistka letošního Roland Garros Muchová prohrála s Gauffovou i druhý vzájemný zápas. Před necelými třemi týdny na ni nestačila ve finále turnaje v Cincinnati. Utkání bylo v úvodu druhého setu na necelou hodinu přerušeno kvůli protestu klimatických aktivistů v hledišti.

Poslední českou finalistkou na US Open tak zůstává Karolína Plíšková, která bojovala o titul na betonových dvorcích v New Yorku v roce 2016. Sedmadvacetiletá Muchová si přesto postupem do semifinále vylepšila ve Flushing Meadows osobní maximum.