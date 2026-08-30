US Open ONLINE: Lehečka po výhře 3:1 postupuje, Krejčíková se trápila a nečekaně končí!
Závěrečný grandslam sezony US Open rozehraje v neděli pět českých tenistů. Na Grandstandu, třetím největším kurtu areálu Flushing Meadows, se představil Jiří Lehečka, který si výsledkem 3:1 na sety poradil s Pablem Carreňo-Bustou ze Španělska. V úvodní den turnaje nastoupí také Vít Kopřiva, Tomáš Macháč a Karolína Plíšková. Už v prvním kole nečekaně končí Barbora Krejčíková, která nestačila na Kamillu Rakhimovou z Uzbekistánu.
US Open - Muži - 2026
US Open - Ženy - 2026
Wimbledonská šampionka z roku 2024 Krejčíková prohrála za hodinu a 53 minut, v závěru jí nepomohlo ani šest odvrácených mečbolů.
Třicetiletá Krejčíková vypadla v úvodní fázi grandslamu potřetí v sezoně. V prvním kole dohrála také na Australian Open a Roland Garros. Loňská čtvrtfinalistka prohrála čtvrté utkání po sobě, v neděli doplatila na 41 nevynucených chyb. Proti Rachimovové nenavázala v New Yorku na pět let staré vítězství 6:4, 6:2.
Krejčíková sice v prvním setu dotáhla manko 2:4, v tie-breaku ale přišla o pět míčů při vlastním podání a prohrála 4:7. Ve druhé sadě ztratila česká hráčka od stavu 2:1 zbývajících pět her. V závěrečném gamu sice odvrátila šest mečbolů, při sedmém ale zahrála return do autu.