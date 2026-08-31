Djokovičovo utrpení: zvracel, téměř plakal. A když uhrál čestný game, stadion bouřil
Poprvé od Australian Open 2006, kdy mu bylo pouhých osmnáct a v žebříčku figuroval až na 76. příčce, prohrál Novak Djokovič v úvodním kole grandslamového turnaje. Šňůra dlouhá dvacet let a 77 turnajů se přetrhla při US Open, kdy při night session na Asheově stadionu padl nejlepší tenista dějin s Argentincem Marianem Navonem 6:7 (5), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6. Indisponovaný Srb zvracel, trpěl bolestí zad, kulhal, v páté sadě se téměř rozplakal.
Co nedokázal pětadvacetiletý Argentinec Mariano Navone při Roland Garros, zvládl v New Yorku. Při pařížském grandslamu mu fyzicky strádající Jakub Menšík v pěti setech utekl z lopatek, byť po utkání zkolaboval. Ve Flushing Meadows už člen elitní padesátky žebříčku, jenž je nejsilnější na antuce, připsal velký skalp Novaka Djokoviče.
Celý svět viděl připomínku Srbových 39 let, a jak brutální dokáže být tenis. „Na kurtu to pro mě byl hrozný pocit,“ řekl Djokovič, jenž začal zvracet ve třetí sadě a žaludek se mu pak ještě několikrát obrátil. Ke konci 4 hodiny a 36 minut dlouhého mače bojoval s bolestí zad, křečemi. Když v páté sadě uhrál čestný game a stadion pro 23 tisíc diváků bouřil, málem se rozplakal.
Navone zabodl Djokovičovi ve druhém gamu rozhodujícího setu dýku do zad. Nejprve ho rozběhal, pak si ho přitáhl na síť a jeho bekhend po lajně Srb nedokázal halfvolejem vrátit zpět. Djokovič při dalších krocích zavrávoral a následující gemy už jen kulhal a křivil tvář bolestí – jako by v přímém přenosu stárnul příliš rychle na to, aby dokázal čelit soupeři, zatímco atmosféra v zaplněném stadionu těžkla do pohřební nálady. Djokovičova manželka Jelena i jeho děti Stefan a Tara seděly přímo u kurtu a s každým dalším gamem byly skleslejší.
„Je to něco, co si s sebou bohužel nesu prakticky v každém letošním zápase. Zvracení, nevolnost, prostě vážný problém. A pak mi začne kolabovat celé tělo. Křeče, bolest. Záda to nakonec vzdala, stejně jako rameno, nedokázal jsem ten zápas dotáhnout do konce,“ litoval Djokovič, jenž má letos zápasovou bilanci pouhých 14:7 a na okruhu prohrál třetí duel za sebou.
Přitom se věřilo, že při neúčasti Jannika Sinnera a nerozehranosti Carlose Alcaraze může mít v New Yorku šanci. Byť letos na menších turnajích strádá, na ty velké se dokáže připravit. V lednu si zahrál finále Australian Open a při Wimbledonu semifinále. „Ale teď jsem se trápil už od čtvrtého gamu zápasu,“ popisoval Djokovič, jenž se snažil neubírat zásluhy Navonemu, kterého označil za fajn kluka a bojovníka.
Byť se několikrát během utkání nabízelo, aby vzdal, odmítl skrečovat. „Tomu se říká absolutní bojovník. Zvrací, a je až neuvěřitelné, že stále drží a trpí,“ žasnul za mikrofonem komentátor John McEnroe.
Před sedmi týdny se Djokovič dostal mezi nejlepší čtyřku na wimbledonské trávě, od té chvíle odehrál a prohrál jediný zápas. V dusném Cincinnati proti jinému Argentinci Thiagovi Tirantemu také strádal zdravotně. Proti Navonemu vyhrával většinu krátkých výměn, v těch delších, které bývaly jeho doménou, ale nestačil a často končil v předklonu s rukama opřenýma o kolena. Po zápase uvedl, že neví, zda dokáže vyřešit zdravotní problém, kvůli kterému mu na kurtu takhle selhává tělo. „Snažím se, uvidíme…“