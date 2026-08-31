US Open ONLINE: Nosková po špatném začátku získala první set. Postup Muchové i Bouzkové
Na tenisovém US Open je dnes v akci hned sedm českých zástupců. Do prvního grandslamu po vítězném Wimbledonu nastupuje Linda Nosková, kterou na úvod čeká domácí Katie Volynetsová. Poražená wimbledonská finalista Karolína Muchová zvládla první kolo skvěle, Rakušanku Sinju Krausovou porazila 6:3, 6:0. Uspěla také Marie Bouzková proti Francouzce Else Jacquemotové, naopak končí Sára Bejlek, ve třech setech podlehla Španělce Cristině Bucsaové. Během druhého dne US Open do turnaje vstupují také Kateřina Siniaková, Dalibor Svrčina a Jakub Menšík. ONLINE přenosy všech duelů sledujte na webu iSport.
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Wimbledonská finalistka Muchová navázala dnes v New Yorku na úspěšné vystoupení ze smíšené čtyřhry, kterou vyhrála minulý týden po boku Menšíka. Devadesátou hráčku světa Krausovou porazila za 58 minut. Soupeřce nenabídla jediný brejkbol, sama jí čtyřikrát servis vzala.
První set získala dvojnásobná semifinalistka US Open díky brejku ve čtvrté hře. Ve druhé sadě pak Muchová povolila soupeřce jen pět fiftýnů a nadělila jí za 23 minut „kanára“. Ve dvouhře si připsala 11 vítězství z posledních 12 zápasů.
O jeden game více povolila soupeřce Bouzková, která porazila Jacquemotovou za necelou hodinu a půl. Třiadvacetileté Francouzce oplatila ve Flushing Meadows loňské vyřazení ze stejné fáze. Ve 2. kole se vítězka letošního turnaje v Bogotě a Nottinghamu střetne s Britkou Harriet Dartovou, nebo domácí Peyton Stearnsovou.
Bouzková sice vstoupila do utkání ztraceným servisem, vývoj ale otočila čtyřmi gamy v řadě. Sadu ukončila na příjmu druhým využitým setbolem. Ve druhé sadě pak byla česká hráčka na servisu stoprocentní a po dalších dvou brejcích dotáhla duel k vítězství.
Neuspěla naopak semifinalistka srpnového turnaje v Cincinnati Bejlek, která podlehla Bucsaové po třech setech. Proti 40. hráčce světa zaznamenala 48 nevynucených chyb a dohrála v 1. kole grandslamu potřetí v sezoně.
Bejlek sice v prvním setu smazala manko dvou brejků a srovnala z 1:4 na 5:5, poté ale přišla o servis znovu a sadu ztratila. Svěřenkyně trenéra Jakuba Kahouna řešila nepříjemné chvíle i ve druhé sadě, kde prohrávala 2:4. Čtyřmi gamy v řadě sice vývoj otočila a srovnala, třetí set už jí ale nevyšel. V něm uhrála jen jeden game.